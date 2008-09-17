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۲۷ شهریور ۱۳۸۷، ۹:۱۸

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریهای خارجی به شرح زیر است.

-منابع خبری اعلام کردند : دولت و مخالفان بولیوی در آستانه توافق هستند.

-سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان شب گذشته در سخنانی اعلام کرد : مقاومت در جنگ 33 روزه ایده موسوم به اسرائیل بزرگ را شکست داده است.

-هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا به زودی به چین، روسیه و پرتقال سفر می کند.

-سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی اعلام کرد : ایهود اولمرت و ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بعد از بازگشت اولمرت از نیویورک باردیگر با یکدیگر دیدار می کنند. این درحالی است که ابومازن و اولمرت شب گذشته با یکدیگر در بیت المقدس اشغالی دیدار کردند.

-سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا گفت : کره شمالی حق ندارد موشک جدید دور برد آزمایش کند.

-واشنگتن از شهروندان آمریکایی خواست تا خاک بولیوی را ترک کنند.

-شصت و سومین اجلاس رسمی سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقر این سازمان در نیویورک کار خود را آغاز کرد.

-نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد : روس ها تاکنون به قول های خود درباره عقب نشینی از گرجستان عمل نکرده اند.

کد مطلب 751114

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