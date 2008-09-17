135 زندانی محکوم به دیه در زندانهای کردستان به سر می برند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی اکبر گروسی شب گذشته در جشن گلریزان صبح سخاوت که در مجتمع فرهنگی فجر برگزار گردید، اظهار داشت: تعداد زندانیانی که به دلیل عدم پرداخت دیه در زندان های استان به سر می رند 135 نفرند که امیدواریم در سایه کمک های خیرین استان در ایام ماه مبارک رمضان به آغوش خانواده های خود باز گردند.

وی ادامه داد: هم اکنون برای آزادی این تعداد زندانی محکوم به دیه در استان به مبلغ 30 میلیارد و 500 میلیون ریال نیاز است که امیدواریم مردم نوع دوست استان ضمن کمکهای مالی خود باعث شادی در میان خانواده های این افراد باشند.

گروسی گفت: در سال گذشته در سایه کمک های مردم خیر و نوع دوست کردستان 123 زندانی محکوم به دیه از زندانهای استان آزاد شدند که این آمار در شش ماهه اول سال جاری به 49 نفر رسیده است.

رئیس دادگستری استان کردستان خاطرنشان کرد: در سال گذشته از محل کمکهای 15 میلیارد ریالی دولت به ستاد دیه استان زمینه آزادی 71 نفر زندانی محکوم به دیه از زندان های کردستان فراهم شده و این افراد به دامان خانواده های خود بازگشته اند.

وی در ادامه با اشاره به کمک های کمیته امداد حضرت امام خمینی در سال گذشته جهت آزاد سازی زندانیان محکوم به دیه در استان افزود: در سال گذشته و امسال نیز کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) با پرداخت تسهیلات مناسب زمینه های آزاد سازی تعداد زیادی از افراد زندانی محکوم به دیه را از زندان های استان فراهم کرده است.

گروسی خاطرنشان کرد: هم اکنون از میان تعداد زندانیان محکوم به دیه در زندانهای استان بیش نیمی از افراد در نتیجه بی احتیاطی در رانندگی و عدم توانایی در پرداخت دیه زندانی شده اند که امیدواریم با توجه به تمهیداتی که در سال جاری اندیشیده شده شاهد کاهش آمار تصادفات و تعداد افراد زندانی باشیم.