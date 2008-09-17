امکان جذب مربی طراز اول خارجی وجود ندارد / هیچکس تمام وقت نمی آید

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود بلافاصله پس از فسخ قرارداد زوران گائیچ، فدراسیون والیبال باب همکاری با یک مربی خارجی دیگر را باز کند اما بالا و پائین کردن نام های مختلف و البته معتبر بین المللی و نشانه گیری هایی که هر روز برای در اختیار گرفتن یکی از آنها می شد نتیجه ای جز برخورد با درب های بسته نداشت تا جائیکه به ناچار حکم سرمربیگری تیم ملی به دستیار زوران گائیچ واگذار شد.

انتخاب و معرفی سرمربی جدید تیم ملی والیبال به بعد از بازی های المپیک پکن موکول شد. این آخرین نتیجه نشست شواری سیاست گذاری فدراسیون والیبال برای انتخاب مربی تیم ملی بود. اما امروز که مسابقات پارالمپیک پکن هم رو به اتمام است از سرمربی خارجی خبری نیست و حتی تیم ملی با مربی ایرانی عازم محل برگزاری مسابقات AVC کاپ آسیا شده است.

این در حالیست که محمدرضا داورزنی نبود نقطه اشتراک میان شرایط فدراسیون والیبال و گزینه های مورد نظر را دلیل اصلی پرنشدن جای خالی سرمربی خارجی در راس تیم ملی می داند.

رئیس فدراسیون والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: حاضر نیستیم با هر مربی در هر سطحی کار کنیم. افراد زیادی کاندیدای فعالیت در تیم ملی ایران هستند اما ما روی گزینه های خاص نظر داریم هر چند که گزینه های مورد نظرمان که اتفاقا نامشان در فهرست بهترین های جهان به چشم می خورد تمایل زیادی برای فعالیت در ایران ندارند.

وی با اشاره به ویژگی های ایده آل یک مربی که باید شامل حال سرمربی تیم ملی والیبال ایران هم شود، خاطرنشان کرد: جایگزین خارجی زوران باید تجربه حضور در میادین مختلف بین المللی، جهانی، اروپایی و حتی المپیک همراه با موفقیت های قابل ذکر را داشته باشد. مربیان اینچنینی زیاد هستند. مذاکرات اولیه با برخی از آنها را انجام دادیم اما نتوانستیم موافقت هیچ یک را برای پذیرفتن شرط اصلی خود جلب کنیم.

داورزنی افزود: فقط مربیان طراز اول دنیا می توانند از تجربه های قابل اعتماد برخوردار باشند که آنها هم تمایلی برای حضور در والیبال ایران ندارند. چرا که نمی توانند با "تمام وقت" بودن که شرط اصلی ما برای انعقاد قرارداد است، کنار بیاند.

رئیس فدراسیون والیبال با تاکید بر اینکه شرایط حضور تمام وقت یک مربی طراز اول در والیبال ایران فراهم نیست، تصریح کرد: والیبال آسیا با دنیا فاصله زیادی دارد. غیبت تیم های آسیایی و از جمله ایران در لیگ های اروپا، جهان و تورنمنت های معتبر در کاهش انگیزه مربیان با کلاس برای فعالیت در والیبال قاره کهن تاثیر زیادی گذاشته است. البته مربیان زیادی دوست دارند همکاری با والیبال ایران را تجربه کنند اما به هیچ وجه حاضر نیستند تمام وقت خود را صرف این کار کنند چرا که ارتباط آنها را با والیبال به روز جهان قطع می کند.

با این حساب نمی توان نسبت به در اختیار گرفتن سرمربی درجه یک خارجی خوش بین بود. آیا فدراسیون والیبال نظری غیراز این دارد؟

داورزنی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر اظهارداشت: مربیان بزرگ و تاثیر گذار دوست دارند با تیم های خود در والیبال اروپا و جهان رفت و آمد کنند. پس ما باید بیش از جذب سرمربی ایده آل برای تیم ملی، به فکر فراهم شدن زمینه حضور در لیگ جهانی باشیم.

رئیس فدراسیون والیبال در مورد اقدامات انجام شده برای مهیا شدن این حضور گفت: طی هفته های اخیر مکاتبات متعددی با فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) داشته ایم. اجلاس کمیته مسابقات FIVB هم هفته آینده برگزار می شود. ماموریت مهم سعید درخشنده (دبیرفدراسیون والیبال) برای حضور دراین اجلاس پیگیری همین موضوع است.

وی به شرایط کشورها برای عضویت در لیگ جهانی والیبال اشاره و تصریح کرد: پخش تلویزیونی بازی ها یکی از شرایط اصلی است. لیگ جهانی والیبال به صورت رفت و برگشت برگزار می شود و در هر مرحله کشور میزبان باید شرایط بخش مستقیم دیدارها را برای جهان فراهم کند درغیر این صورت محکوم به پرداخت خسارت تعیین شده می شود.

داورزنی ادامه داد: 850 هزار دلار ضمانت پخش زنده بازی هاست که در صورت پخش نشدن هر دیدار باید بدون کم و زیاد به حساب فدراسیون جهانی والیبال واریز شود.

رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه برای پخش زنده بازی های برگزار شده در ایران و حتی پرداخت خسارت های احتمالی متعهد شده ایم، گفت: داشتن هتل مجهز برای اقامت تیم ها و سالن استاندارد دیگر شرایط حضور در لیگ جهانی است که البته در این مورد با مشکل خاصی مواجه نیستیم. درمجموع FIVB بعد از اعلام آمادگی ایران برای عضویت در لیگ 16 تیمی جهان چراغ سبزهایی نشان داده است اما هنوز مجوزی به نام ایران صادر نشده است.

رئیس فدراسیون والیبال تاکید کرد: حضور در لیگ جهانی، والیبال ایران به آروزها و خواسته های بزرگش نزدیک و نزدیک تر می کند. با داشتن مجوز این مسابقات می توانیم به راحتی با تیم های صاحب نام و بزرگ دیدار کنیم پس در نتیجه مربیان طراز اول هم مشکلی برای حضور تمام وقت در کنارتیم ملی نخواهند داشت. به همین دلیل با جدیت پیگیر موضوع هستیم.

داورزنی نسبت به نتیجه گیری زودهنگام در این زمینه بسیار خوش بین است. وی گفت: به طور حتم تا سال 2010 مجوز حضور ایران در لیگ جهانی والیبال صادر شده است و ما می توانیم در مسابقات دو سال آینده شرکت کنیم. البته تلاش داریم در سال 2009 به این هدف دست یابیم.

حضور تیم های باشگاهای هم در مسابقات جهانی می تواند در تسریع روند رو به رشد والیبال هر کشور تاثیر گذار باشد. فدراسیون والیبال در این زمینه که اتفاقا باشگاه پیکان به خاطر تکرار قهرمانی در آسیا به شدت پیگیر آن بود چه برنامه ای دارد؟

داورزنی این سوال خبرنگار مهر را اینچنین پاسخ داد: برنامه لیگ باشگاه های والیبال جهان هنوز سرو سامان پیدا نکرده است. به محض اینکه این رقابت ها راه اندازی شوند برای اعزام نماینده ایران اقدام می کنیم.