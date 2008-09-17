گزارش خبری مهر از آخرین وضعیت تأمین تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دولت نهم 11 شهریور ماه 1386 به روسای دانشگاههای کشور گفت: "این دولت، شما مسئولین دانشگاه را هیچگاه تنها نخواهد گذاشت و تا آخر از فعالیتهای علمی شما حمایت خواهد کرد. به شما قول می دهم تا در اولین فرصت کارگاه ها و آزمایشگاههای دانشگاهها را با کمک شما تجهیز کنیم".

محمود احمدی نژاد در جمع روسای دانشگاههای سراسر کشور و مسئولان دفاتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها خطاب به دکتر واعظ زاده معاون علمی رئیس جمهوری خواستار شد تا زمینه بازدید تمامی روسای دانشگاه ها از پیشرفتهای علمی کشور با هزینه نهاد ریاست جمهوری فراهم شود.

همچنین رئیس جمهوری کشورمان خطاب به وزرای علوم، بهداشت و معاون علمی رئیس جمهوری گفت : "بنده از شما می خواهم تا با اساتید دانشگاههای سراسر کشور بنشینید و در راستای پیشرفتهای علمی تلاش کنید و سعی کنید که همگی در یک راستا حرکت کنید."

رئیس جمهور بار دیگر در 21 آبان ماه 1386 در جمع دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت گفت: "بنده اینجا اعلام می کنم هر مقدار که به تجهیزات کارگاهی نیاز دارید به ما فهرست دهید تا ما یک جا همه را فراهم کنیم."

پس از اعلام رئیس جمهوری برای تأمین تجیهزات دانشگاهی قرار شد دانشگاه لیست تجهیزات خود را به وزارتخانه های علوم و بهداشت و این وزارتخانه ها لیست را به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه دهند. از آبان ماه سال گذشته بررسیها بر روی روند اجرای قول رئیس جمهوری با پیگیریهای معاونت علمی انجام شد و روز گذشته بالاخره معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از تأمین صد در صدی تجهیزات دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت: سال گذشته تأمین تجهیزات شروع شد و معاونت علمی هماهنگیهای لازم را در این زمینه پس از دستور رئیس جمهور انجام داد. فهرست تجهیزات از طرف دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت علوم به این معاونت ارائه شد و هم اکنون صد در صد منابع ارزی معادل 112 میلیون یورو برای تجهیزات دانشگاههای علوم پزشکی تأمین و پرداخت شده است.

وی درباره روند تأمین تجهیزات دانشگاههای وزارت علوم اظهار داشت: اعتبار مربوط به دانشگاههای وزارت علوم معادل 299 میلیون یورو است که تاکنون پرداخت نشده است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تأمین این بخش از تجهیزات دانشگاهها نیز پیگیریهای لازم را انجام می دهد.

وی پیگریهای وزارت علوم را نیز برای تأمین 299 میلیون یورویی تجهیزات دانشگاههای این وزارتخانه ضروری دانست.

واعظ زاده چندی پیش در گفتگو با مهر، این قول رئیس جمهوری به دانشگاهها را برای تأمین تجهیزات حرکت بسیار بزرگی دانست و گفت: منابعی که برای این منظور در نظر گرفته شده زیاد است و کار ریاست جمهوری این بوده که منابع را تأمین کنند.

وی میزان منابع در نظر گرفته شده برای این موضوع را برابر با منابعی که در طول تمام این سالها به صورت متمرکز به دانشگاهها اختصاص یافته است اعلام کرد.

معاون علمی ریاست جمهوری همچنین گفت: منابع به صورت ارز به دانشگاهها داده می شود و کل این اعتبار ارزی برابر با تمام ارزی است که از دوره مادها تاکنون به دانشگاهها داده شده است.

واعظ زاده با بیان اینکه تجهیزات آزمایشگاهی تجهیزاتی نیستند که مشمول تحریم شوند، گفت: برخی مخالف پیشرفت علمی در کشور هستند و با اعمال تحریم از پیشرفت علمی ممانعت می کنند ممکن است بر سر راه تأمین تجهیزات مانعی ایجاد شود اما کسی نمی تواند مانع دسترسی ما به منابع شود در صورت وجود مانع، رسوایی بزرگی برای خودشان به بار خواهند آورد.