دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار در پاسخ به اظهارات رئیس صندوق پژوهشگران در خصوص تولید علم در کشور، عدم آشنایی سازمانها با موضوع مأموریت، اهداف و برنامه های موسسات ملی و منطقه ای کتابشناختی در کشور را دلیل عمده این نوع خبرها دانست.

وی اظهار داشت: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در نخستین ماههای فعالیت خود برنامه سازماندهی مدیریت نظام اطلاعات پژوهشی را طرح ریزی کرد و نمایه سازی مقالات علمی در رأس برنامه های عتف قرار گرفت. هم اکنون این برنامه با جدیت دنبال می شود و در کمیته ای که به این منظور در حوزه معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شده است روشهای اجرایی شدن این موضوع از نظر مستندسازی، استانداردهای جهانی، شیوه انتقال فایل، حقوق مولفان و ناشران، هزینه های فروش و مسائل مرتبط دیگر هر دو هفته یک بار با حضور متخصصان امر مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: یکی از روشهای انتقال فایل شماره های مختلف مجلات به منظور نمایه سازی مقالات علمی به مرکز منطقه ای، برنامه نرم افزاری بسیار فنی و دقیقی است که در این مرکز طراحی و در جلسات کمیته راهبردی نظام مدیریت اطلاعات پژوهشی بازبینی شده و به زودی در اختیار سردبیران مجلات معتبر علمی قرار خواهد گرفت تا به محض آماده شدن شماره هایی از مجله نسبت به انتقال فایل به مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اقدام کنند.

وی اضافه کرد: این موضوع نشان دهنده وجود برنامه ملی نمایه سازی مقاله های علمی در کشور است که با مدیریت معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با محوریت مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در حال اجرا است.

در حالی که وزارت علوم متولی امر پژوهش است سازمانها بدون توجه به برنامه های این وزارت کاری تکراری انجام می دهند که منجر به اتلاف وقت و هزینه های غیر ضرور پژوهشی می شود

مهراد گفت: بر اساس تصمیمات این کمیته، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری مرجعی است ملی و منطقه ای که در این زمینه مسئولیت اساسی دارد.

وی افزود: نتیجه تصمیمات این کمیته به زودی به معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گزارش خواهد شد. بدین ترتیب در حالیکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متولی امر پژوهش در جمهوری اسلامی ایران است، سازمانها بدون توجه به برنامه های این وزارت کاری تکراری انجام می دهند که منجر به اتلاف وقت و هزینه های غیر ضرور پژوهشی می شود.

وی ادامه داد: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و با تأیید شورای نگهبان تأسیس شده است و هیئت دولت اساسنامه آن را تصویب و وظایف و اختیارات مختلفی را برعهده این مرکز گذاشته است که نمایه سازی مقالات علمی برای تولید پایگاههای الکترونیکی علوم و تکنولوژی از آن جمله است.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به مهر گفت: این که گفته می شود در کشور مکانیسمی برای نمایه سازی مقاله های علمی وجود ندارد پرسش برانگیز است. نمایه سازی مقالات علمی دارای ساز و کار مربوط به خود است و آنچه درباره "شروع فعالیتهای جهاد دانشگاهی درباره دسته بندی مقالات علمی (نمایه کردن)" عنوان شده است جای تأمل دارد.

نمایه سازی مقالات علمی دارای ساز و کار مربوط به خود است و آنچه درباره "شروع فعالیتهای جهاد دانشگاهی درباره دسته بندی مقالات علمی (نمایه کردن)" عنوان شده است جای تأمل دارد

وی افزود: بر اساس ادعای جهاد دانشگاهی تعداد مقاله های تمام متن آن کمتر از 40 هزار مقاله است که در صفحه اول SID، سایت آن واحد قابل مشاهده است اما توجه به آغاز خدمات نمایه سازی مقالات علمی در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری نشان می دهد که این مرکز از سال 1370 پایگاه الکترونیکی نشریات و مقاله های فارسی را بر اساس مجلات و نشریات علمی که توسط دانشگاهها، انجمنهای علمی و مراکز تحقیقاتی در بخش دولتی و خصوصی منتشر می شوند راه اندازی کرده و هم اکنون چندین میلیون رکورد تمام متن دارد که از طریق دو درگاه srlst.com و ricest.ac.ir با استفاده از گذر واژه برای عموم استفاده کنندگان قابل دسترسی است.

دکتر مهراد در ادامه افزود: صندوق حمایت از پژوهشگران سالها است که از وجود این پایگاه اطلاع دارد و متاسفانه معلوم نیست که علت بیان این اظهارات چیست.

وی با اشاره به فعالیت کمیسیون نشریات وزارت علوم گفت: این کمیسیون نشریاتی را که توسط آن درجه اعتبار علمی پژوهشی یا علمی ترویجی دریافت می کنند را موظف کرده است در راستای ماموریت مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری یک نسخه از شماره های چاپی را همراه با فایل الکترونیکی به این مرکز ارسال کنند که این امر به کامل شدن و جامعیت پایگاه الکترونیکی مقاله ها و نشریات فارسی جامه عمل پوشانیده و هر مجله با دریافت افتخاری گذر واژه از مرکز منطقه ای به کل پایگاه الکترونیکی نشریات دسترسی پیدا می کند.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC) اشاره کرد و افزود: نظر به اهداف و وظایف این مرکز و اهمیت خدمات آن، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این مرکز را موظف کرده است که ISC را توسعه بخشیده و دامنه خدمات آن را برابر با معیارهای علم سنجی به سایر کشورهای اسلامی گسترش دهد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی ضوابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام را تصویب کرده و توسط ریاست جمهوری ابلاغ شده است. اینکه چرا صندوق حمایت از پژوهشگران از این تلاش علمی بی اطلاع است موضوعی است که باید رئیس این صندوق پاسخ دهد

به گفته وی، اساس پایگاه ISC را نشریات علمی کشور تشکیل می دهند و به دلیل اینکه تمام نشریه های علمی کشور و جهان اسلام در این مرکز نمایه سازی علمی می شود، از این رو تولید و توسعه ISC با پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبه مورخ 10 اردیبهشت 87 شورای عالی انقلاب فرهنگی در رأس برنامه های این مرکز قرار دارد.

وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستها و ضوابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام را در تاریخ مزبور تصویب کرده و توسط ریاست جمهوری اسلامی ایران به وزارتخانه های مسئول، حوزه های علمیه و سایر سازمانهای مرتبط ابلاغ شده است. اینکه چرا صندوق حمایت از پژوهشگران از این تلاش علمی بی اطلاع است موضوعی دیگر است که باید رئیس این صندوق پاسخ دهد.

مهراد در ادامه افزود: همین وضعیت در مورد نشریات معتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز صادق است. کمیسیون نشریات معتبر وزارت بهداشت سالها است که بر اساس سیاستهای اتخاذ شده همکاری نزدیکی با مرکز منطقه ای دارد و نماینده آن کمیسیون در جلسات شورای راهبردی ISC شرکت می کند.

وی اظهار داشت: اهمیت ISC به اندازه ای است که وزرای آموزش عالی کشورهای اسلامی ISC را در دستور کار چهارمین نشست خود که در روزهای 6 تا 8 اکتبر سال 2008 در باکو جمهوری آذربایجان تشکیل خواهد شد قرار داده اند. بر این اساس، تمام نشریات علمی کشورهای اسلامی به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری نمایه سازی علمی می شود و بدین ترتیب عظیم ترین شبکه کتابشناختی مقالات کشورهای اسلامی در این مرکز راه اندازی شده و از طریق ISC قابل دسترسی است.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ابراز امیدواری کرد خدماتی که در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری مورد تایید مسئولان نظام قرار دارد مورد توجه سایر مراکز و ارگانها قرار گیرد و از پراکنده کردن موضوع نمایه سازی مقالات علمی بین سازمانهای مختلف و یا از پیشنهاد جدید به منظور ایجاد سازمانی دیگر برای این موضوع حیاتی خودداری شود.

وی افزود: نظر به قدمت پایگاههای الکترونیکی مقالات و نشریات فارسی از سال 1370 تاکنون اطمینان دارم که هیچ سازمانی با هر بودجه و سیاستی قادر به رقابت به نمایه سازی مقالات علمی در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری نخواهد بود.