حضور رئیس جمهور تاثیر مثبتی برعملکرد ورزشکاران ایران در پارالمپیک داشت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به رقابت‌های پکن، مسعود اشرفی در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: اردیبهشت‌ماه امسال آقای فیلیپ کریون، رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک، در یکی از جلسات هیئت رئیسه در کشورمان حضور پیدا کرد و از جناب رئیس جمهور دعوت کرد تا در سیزدهمبین دوره رقابت‌های پارالمپیک شرکت کند. خوشبختانه آقای احمدی‌نژاد با نگاه مثبتی که به این قضیه داشتند با حضور 10 همراه و گروه رسانه‌ای در مراسم افتتاحیه این دوره از رقابت‌ها شرکت کردند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه حضور رئیس جمهور در پارالمپیک از دو بعد قابل بررسی است، افزود: این کار در دو بعد ملی و بین المللی حائز اهمیت بود. از بعد ملی، حضور رئیس جمهور کشورمان در پارالمپیک به دقت نظر بیشتر ایشان در این سطح از ورزش انجامیده و این موضوع باعث می شود که رسانه‌ها و مردم هم نگاه عمیق‌تری به ورزش معلولین پیدا کنند. دربعد بین المللی نیز تنها دو رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه شرکت کردند که دیگری رئیس جمهور آلمان بود.

دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک در ادامه تصریح کرد: حضور بالاترین مقام اجرایی کشور در تورنمنتی چون پارالمپیک منجر به این خواهد شد که کشورهای دیگر به فکر حضور روسای جمهور خود در پارالمپیک 2012 لندن بیفتند.

وی با تشکر از زحمات سفیر کشورمان طی مدت برگزاری رقابت‌های پارالمپیک پکن افزود: دکترجواد منصوری زحمات فراوانی در جهت هماهنگی کاروان اعزامی کشورمان در این رقابت‌ها از خود نشان داد که جای تقدیر دارد.

اشرفی گفت: امیدواریم شاهد این باشیم که در آینده نگاه بهتری به ورزش پارالمپیکی کشورمان بشود، هم در سطوح کیفی و هم در سطوح کمی. پس از رقابت‌های پارالمپیک 2004 آتن توسط شخص اول مجموعه جناب آقای خسروی وفا تصمیم گرفته شد تا به دنبال جایگاه کیفی بهتر در رقابت‌های 2008 پکن باشیم. ما 6 رشته را به قصد کسب مدال به این رقابت ها آوردیم که این رشته ها عبارتند از والیبال نشسته، فوتبال، جودو، وزنه برداری، دوومیدانی و تیراندازی. در رشته بسکتبال با ویلچر ارتقا از نهمی به ششمی مدنظر بود، در گلبال نخستین حضور خود را تجربه می‌کردیم و نتایج قابل قبولی کسب کردیم و در تنیس روی میز با دو نگاه بها دادن به شدیدترین نوع معلولیت و توجه به ورزش بانوان، در پکن شرکت کردیم.

وی با ابراز رضایت از عملکرد کاروان اعزامی کشورمان به این رقابت‌ها تصریح کرد: ما در مجموع عملکرد قابل قبولی داشتیم و زمانی که به تهران بازگردیم مطمئنا محسنات و معایب خود را مورد بازبینی دقیق قرار می دهیم.

اشرفی با اشاره به اینکه در چهار سال آینده چهار تورنمنت مهم پیش روی ورزش معلولین کشورمان قرار دارد، گفت: در حال حاضر آماده می شویم تا تیم جوانان خود را در رقابت‌های 2009 توکیو شرکت دهیم. در سال 2010 رقابت‌های آسیایی گوانگجو را خواهیم داشت که پس از بازیهای آسیایی ورزشکاران سالم برگزار می شود. یک سال بعد ورزشکاران کشورمان در رقابت‌های جهانی شرکت می‌کنند تا سهمیه حضور در رقابت‌های پارالمپیک 2012 لندن را به دست بیاورند. و سرانجام در سال 2012 رقابت‌های پارالمپیک لندن را پیش رو داریم که مهمترین رویداد ورزشی معلولین جهان است.

عضو هیئت رئیسه جهانی کمیته بین المللی پارالمپیک در ادامه تصریح کرد: بیشتر معلولین در رشته‌های دوومیدانی و شنا شرکت می کنند و اتفاقا بیشتر مدال‌ها در این دو رشته توزیع می شود. ورزشکاران معلول در 10 ماده در دوومیدانی در پارالمپیک پکن حضور پیدا کردند در حالی که ما فقط در سه ماده شرکت داشتیم. در خصوص دوومیدانی همین بس که بدانید 1040 ورزشکار از پنج هزار شرکت کننده، در این رشته شرکت کردند. در شنا هم 5 نوع معلولیت داریم و دومین رشته مدال آور به حساب می آید.

اشرفی گفت: در این دو رشته اقداماتی را مد نظر داریم. البته دنبال صرف حضور نیستیم بلکه باید پاسخگو باشیم. وقتی ورزشکاری در رقابتی شرکت می کند، از پول دولت و ملت هزینه می شود بنابراین باید حساب شده به رقابت‌ها اعزام شود.

وی با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها بسیار علاقمند هستند تا همکاری‌های متقابل با کمیته ملی المپیک ما داشته باشند، اظهار داشت: آمریکایی‌ها علاقمندند تا با ما تفاهم نامه همکاری امضا کنند. نگاه آنها به کشورما بسیار خوب است و از ایران به عنوان الگوی توسعه در ورزش معلولین نام می برند. آنها از ما خواسته‌اند در رشته‌های والیبال نشسته، فوتبال 7 نفره و وزنه برداری کمک‌شان کنیم و در عوض در رشته‌های بسکتبال با ویلچر، شنا و دوومیدانی از آنها کمک بگیریم. وقتی آمریکایی‌ها شنیده اند که ما در مراسم سالیانه روز پارالمپیک 17 هزار معلول را شرکت می دهیم ابراز تعجب کرده داند. ما یک جامعه سه میلیونی معلول داریم که جمعیت هدف ما محسوب می شود.

اشرفی در پایان افزود: از 74 ورزشکار کشورمان 66 نفر معلول بودند و تنها هشت جانباز داشتیم. به قول فرمایش حضرت امام (ره) جنگ برای ما یک نعمت بود و ورزش معلولین ما رشد گسترده‌ای پیدا کرد. با این حال کار پشتوانه سازی در حال انجام است و از آنجا که معلولین ذهنی پس از رقابت‌های سیدنی برای اولین بار اجازه حضور در رقابت‌های پارالمپیک را پیدا کرده‌اند و ما جمعیت زیادی معلول ذهنی داریم، به آینده ورزش معلولین کشورمان خوشبین هستیم.