فدراسیون دوومیدانی به من توجه نمی کند/ مربی من دیگران را تمرین می دهد

ملی پوش پرش ارتفاع ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با مربی خارجی خود تمرین نمی کند گفت: این مربی اوکراینی دو ماه پیش به اسم من و برای هدایت من استخدام شده است اما در حال حاضر با شش ورزشکار در ساری مشغول تمرین است. این در حالی است که من به عنوان ورزشکار ملی پوش این رشته به دلیل مشکلات شخصی نمی توانم به این شهر بروم.

وی با اشاره به اینکه این سومین مربی خارجی وی طی چند سال گذشته است، افزود: نمی توانم هیچ اظهار نظری در خصوص این مربی انجام دهم زیرا با چند روز تمرین نمی توان درمورد وی نظری داد. اما من هیچ وقت با مربیان خارجی ام مشکل نداشتم تنها مکان تمرین و شرایط تمرین با حضور شش نفر باعث شده تا خودم به تنهایی در بوشهر تمرین کنم.

رهبر در ادامه تصریح کرد: من زندگی ام را برای دوومیدانی گذاشته ام، درس و دانشگاه و حتی سلامتی ام را برای این رشته خرج کرده ام. با وجود اینکه من ورزشکار ملی هستم هنوز از تسهیلات بیمه ای استفاده نمی کنم به طوریکه مدتی است پلاتین دستم مرا آزار داده و باعث شده دستم ورم کند.

وی در همین خصوص ادامه داد: حضور در اردوی ساری به دلیل شرایط آب وهوایی برای دستم هم خوب نبود و التهاب دستم را بیشتر می کرد، من حتی دستم را نشان مدیر فنی تیم ملی هم داده ام اما درنهایت می بینم کسی از ما سراغی نمی گیرد!

ورزشکار ملی پوش کشورمان با انتقاد از اینکه فدراسیون دوومیدانی در طی چند ماهه گذشته فدراسیون تنها به چند رشته المپیکی نگاه کرده و از مابقی رشته ها غافل شده است گفت: مگر دوومیدانی فقط به پرتاب دیسک، دوی 800 و 1500 متر ختم می شود. من به عنوان سومین پرنده ارتفاع ایران می بینم که در فدراسیون دوومیدانی به عنوان خانه ام به من توجه ای نمی شود.