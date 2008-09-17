به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی"اروند" به نویسندگی و کارگردانی فیاض موسوی جمعه 29 شهریور ساعت 16 از شبکه یک روی آنتن می‌رود. این فیلم 90 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی علی حجازی برای گروه حماسه و دفاع شبکه یک تهیه شده و رضا توکلی، بهزاد خداویسی، رامسین کبریتی، سیروس کهوری‌نژاد و کیکاوس یاکیده در آن بازی کرده‌اند.

فیلم پلیسی "اروند" با مضمون دفاع مقدس درباره پیکر یک بسیجی کنار اروندرود است که یک مامور مسئول رسیدگی به این پرونده می‌شود. متهمان اول این پرونده چند دانشجو هستند که در جاده مشغول نقشه‌برداری بودند، متهم دوم یک استاد دانشگاه است و متهم سوم یک هنرمند نقاش.

عوامل این پروژه عبارتند از محمد افسری مدیر تصویربرداری، بهروز عابدینی صدابردار، شهنام اسدی طراح گریم، پیام سوری طراح صحنه و لباس، محمد رسولی مدیر تولید، احمد پارسا دستیار اول کارگردان و خسرو نصیریخواه برنامه‌ریز.

پوستر فیلم "آن سوی تاریکی"

فیلم تلویزیونی"عشق میراثی پایان‌ناپذیر"پنجشنبه 28 شهریور ساعت 23:50 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی مارک گریفیث سال 2007 بر مبنای مجموعه کتاب‌های جذب اوکه ساخته شد و در آن ارین کاترل، دیل میدکیف، ویکتور براون و سامانتا اسمیت نقش‌آفرینی می‌کنند. این فیلم تلویزیونی محصول آمریکا است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: کلانتری در یک حادثه کشته می‌شود و میسی همسر کلانتر از آنجا که وابستگی دیگری در آن شهر ندارد تصمیم می گیرد به همراه فرزندش به نزد مادر و پدرش بازگردد. میسی با ورودش به شهر متوجه می‌شود که اکثر خانواده‌های خیر، سرپرستی چند بچه را به عهده می‌گیرند. به همین دلیل او سعی می‌کند سرپرستی بیلیندا مارشال را به عهده بگیرد، غافل از اینکه او برادری به نام جاکوب دارد که این دو سخت به هم وابسته‌اند...

فیلم سینمایی "آن سوی تاریکی" جمعه 29 شهریور ساعت 17:30 از شبکه دو روی آنتن می‌رود. این فیلم تولید سال 2006 آمریکاست و در آن نیک نولتی، ترور مورگان، تیموتی هاتن و سالی کرکلند نقش‌آفرینی می‌کنند. فیلمنامه این پروژه 90 دقیقه‌ای را جیم پاسولت نوشته و خود آن را کارگردانی کرده است.

داستان فیلم "آن سوی تاریکی" درباره ری کوک (نولتی)، مردی دائم‌الخمر و داور مسابقه‌های بیسبال دبیرستان است که راه او با دیو تایبل (مورگان) یکی از بازیکنان تیم بیسبال یکی می‌شود و به زودی پیوندی دور از دذهن میان آنها شکل می‌گیرد.

فیلم سینمایی "بر بال فرشتگان" هم جمعه 29 شهریور ساعت 11 روی آنتن شبکه سه می‌رود. این فیلم را جواد شمقدری سال 1371 بر مبنای فیلمنامه خودش جلو دوربین برد. در فیلم "بر بال فرشتگان" جلیل فرجاد، حسن جوهرچی، زهره صفوی، اردلان شجاع‌کاوه، حسین انصاری و ... بازی می‌کنند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: حجت که تنها برادرش را در جنگ از دست داده است از اینکه در سال‌های آخر در کنارش نبوده رنج می‌برد و برای تسلی خاطر خود تابلویی را به یاد او سفارش می‌دهد و...

فیلم سینمایی "مادر و پسر" جمعه 29 شهریور ساعت 20:30 در قالب برنامه سینما چهار از شبکه چهار پخش می‌شود. این فیلم سینمایی را الکساندر سوکوروف سال 1997 بر مبنای داستانی از یوری آبرابوف ساخت. الکسی آنانیشتوف و گودرون گیر در این فیلم 73 دقیقه‌ای تولید مشترک روسیه و آلمان نقش‌آفرینی می‌کنند.

"مادر و پسر" داستانی آرام و غمناک از عشق و صبر است که از نگاه مادری در حال مرگ که پسرش از او مراقبت می‌کند، روایت می‌شود. "مادر و پسر" در جشنواره بین‌المللی فیلم مسکو برنده سه جایزه از جمله جایزه ویژه هیئت داوران شد. سوکوروف 57 ساله متولد سن‌پترزبورگ است و از او به عنوان وارث آندری تارکوفسکی فیلمساز معروف روس یاد می‌شود.

"مادر و پسر" اولین فیلم سوکوروف بود که در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت. او ادامه این فیلم را سال 2003 ساخت. سوکوروف در عین حال یک سه‌گانه درباره حاکمان مهم قرن بیستم ساخته است. Molokh تولید 1999 درباره آدولف هیتلر، Taurus محصول سال 2000 درباره ولادیمیر لنین و "خورشید" سال 2005 درباره هیرو هیتو، امپراتور ژاپن.

سوکوروف یکی از چهره‌های همیشگی جشنواره کن است و تاکنون چهار فیلم او اولین بار در این جشنواره پخش شده است. "کشتی نوح روسی" 2002 و "الکساندرا" 2007 از دیگر فیلم‌های اوست. او برای Molokh برنده جایزه بهترین فیلمنامه از جشنواره کن شد.

فیلم سینمایی "عقاب‌ها" جمعه 29 شهریور ساعت 14:10 از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی ساموئل خاچیکیان با حضور سعید راد، جمشید هاشمپور، زری برومند، رضا رویگری، مرتضی نیکخواه، بهزاد رحیم‌خانی، پریدخت اقبالپور و علی برجسته ساخته شد.

در خلاصه داستان "عقاب‌ها" آمده: در جنگ ایران و عراق یک هواپیمای ارتش پس از انجام ماموریت در خاک عراق مورد حمله قرار می گیرد و در کردستان عراق سقوط می‌کند. خلبان با چتر نجات فرود می‌آید. گروهی از نظامیان در پی دستگیری او هستند. خلبان به کمک یک تکاور ایرانی که برای انجام ماموریتی با لباس مبدل وارد کردستان عراق شده، نجات می‌یابد.