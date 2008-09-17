دیرانی در گفتگو با مهر : سنگ اندازی آمریکا در انجام گفتگوهای ملی لبنان

حاج مصطفی دیرانی ازمهمترین شخصیتهایی لبنانی که درچندمین دورمبادله اسرا با رژیم صهیونیستی از بند این رژیم آزاد شد درادامه گفتگوی خود با "مهر" درباره مانع اصلی در انجام نشدن گفتگوهای ملی پس از تشکیل دولت جدید لبنان گفت: پیش از تشکیل دولت وحدت ملی ، گروه معارض درلبنان و بطورکلی مقاومت ملی خواهان مشارکت همه درساختارسیاسی دولت بود و قصد نداشت دولت فواد سنیوره نخست وزیر را سرنگون کند.

وی افزود: بلکه گروه اپوزیسیون لبنان نیزقصد داشت تا همه گروهها و طیفهای لبنانی در روند تصمیم گیریهای سیاسی و کابینه دولت مشارکت داشته باشند تا دولت بهتربتواند با مسئولیت پذیری به مشکلات داخلی مردم رسیدگی و بحرانها را حل وفصل کند.

به گفته عضو دفتر سیاسی حزب الله ، اما گروه حاکم دردولت یعنی طیف 14مارس که ازحمایت آمریکا برخوردار است درتمام ابعاد اعم از سیاسی و اقتصادی و معنوی و حتی درهیچ یک از پروژهها و طرحهایی که به سود و مصلحت کشور و ملت لبنان است گام برنمی داشت بویژه اینکه گروه مذکور حتی مانع از شکل گیری دولت جدید می شد و قصد داشت دستاوردهای مقاومت ملی را کمرنگ نشان دهد به همین خاطر مقاومت برموضع خود برای تشکیل دولت وحدت ملی پافشاری کرد تا سرانجام دولت وحدت ملی شکل گرفت .

این اسیرآزاده لبنانی خاطرنشان کرد: برای همه روشن بود که گروه حاکم درلبنان با چراغ سبز رئیس کاخ سفید یعنی جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا به گروههای لبنانی اجازه نمی داد تا درساختار سیاسی دولت لبنان مشارکت داشته باشند.

دیرانی تصرح کرد: آمریکاییها تلاش کردند تا با حمایت از گروه 14 مارس به عنوان تنها مهره خود درلبنان برای پیشبرد سایستهایشان مانع از مشارکت گروههای لبنانی درکابینه وحدت ملی شوند اما آنها دراین تلاش خود شکست خوردند.

وی درپاسخ به سوال مهر مبنی بر ارزیابیش از گفتگوهای ملی بین گروههای موافق و مخالف لبنانی اظهارداشت : تاکنون چندین دوراز گفتگوهای ملی با مشارکت سران و قطبهای سیاسی لبنان برگزار شده است و قراراست ازامروز این مذاکرات ازسرگرفته شود اما به نظر می رسد دخالت های برخی ازکشورهای غربی و درراس آنها آمریکا مانع عمده به توافق رسیدن گروههای لبنانی برای حل مشکلاتشان است .

قراراست دورجدید گفتگوهای ملی لبنانیها امروزبه ریاست میشل سلیمان رئیس جمهوری این کشور و با مشارکت قطب های سیاسی لبنان برگزار شود.





