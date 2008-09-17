محققان کشورموفق به شبیه سازی یک لیزر بلورفتونی نیمه هادی دوبعدی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید حسن زاده مجری طرح هدف از اجرای این پروژه را انتقال دانش فنی و تحقیق در زمینه فناوریهای نوین ذکر کرد و گفت: بحث بلورهای فتونی (کریستال فتونیک) به دلیل خواص جالب فیزیکی و تقارنهای زیبای ریاضی آن چند سالی است که مورد توجه پژوهشگران حوزه های مختلف قرار گرفته و کاربردهایی شامل ادوات نوری مانند خمشگر، سوییچ، لیزرهای کم آستانه، فیبرهای نوری، پربازده، پدیده ابرمنشوری و ضریب شکست منفی و ... یافته است.

وی گفت: در این میان لیزرها با توجه به کاربردهای متعدد در حوزه های نظامی، پزشکی، ابزار دقیق، مخابرات و ارتباطات دیتا و ... به عنوان ادوات نوری فعال بیشتر مورد توجه اند که امکان ساخت لیزرهای بهینه تر با جریان آستانه تحریک پایین تر و استفاده از تزریق جریان الکتریکی به جای تحریک نوری و قابلیت پیاده سازی در حجم کمتری از سطح یک تراشه الکترونیکی با ابعاد نانومتری و با استفاده از بلورهای فتونی میسر شده است.

حسن زاده افزود: یکی از مهمترین کاربردهای چنین لیزر نانومتری دستیابی به منابع نوری تک فتونی با هدف کاربری در حافظه های نوری و مدارهای محاسباتی نوری است به نحوی که در سطح تراشه، فتونهای نور که سرعتی به مراتب بیشتر از الکترونها (به عنوان حاملهای انرژی) دارند، در حرکتند و این منجر به دستیابی به سرعتهای بسیار بالا در مخابرات نوری می شود.

وی یاد آور شد: از این پروژه یک مقاله داخلی (کنفرانش برق دانشگاه تربیت مدرس - اردیبهشت 87) و دو مقاله خارجی (ECTC، SouteastCon 2008 ) به ثبت رسیده است.

فارغ التحصیل این دانشگاه مهمترین مزیت این پروژه را حوزه کاربرد نانوفناوری، امکان استفاده از جریان الکتریکی برای پمپ لیزر به جای پمپنوری ساختار ، وجود کنتاکتهای الکتریکی برای پیاده سازی قطعه بر روی یک تراشه الکترونیکی و استفاده از مواد نیمه هادی نوری معمول بیان کرد.