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۲۷ شهریور ۱۳۸۷، ۹:۲۶

محققان کشورموفق به شبیه سازی یک لیزر بلورفتونی نیمه هادی دوبعدی شدند

محققان کشورموفق به شبیه سازی یک لیزر بلورفتونی نیمه هادی دوبعدی شدند

تحلیل و شبیه سازی یک لیزر بلور فتونی نیمه هادی دو بعدی در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیر کبیر به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید حسن زاده مجری طرح هدف از اجرای این پروژه را انتقال دانش فنی و تحقیق در زمینه فناوریهای نوین ذکر کرد و گفت: بحث بلورهای فتونی (کریستال فتونیک) به دلیل خواص جالب فیزیکی و تقارنهای زیبای ریاضی آن چند سالی است که مورد توجه پژوهشگران حوزه های مختلف قرار گرفته و کاربردهایی شامل ادوات نوری مانند خمشگر، سوییچ، لیزرهای کم آستانه، فیبرهای نوری، پربازده، پدیده ابرمنشوری و ضریب شکست منفی و ... یافته است.

وی گفت: در این میان لیزرها با توجه به کاربردهای متعدد در حوزه های نظامی، پزشکی، ابزار دقیق، مخابرات و ارتباطات دیتا  و ... به عنوان ادوات نوری فعال بیشتر مورد توجه اند که امکان ساخت لیزرهای بهینه تر با جریان آستانه تحریک پایین تر و استفاده از تزریق جریان الکتریکی به جای تحریک نوری و قابلیت پیاده سازی در حجم کمتری از سطح یک تراشه الکترونیکی با ابعاد نانومتری و با استفاده از بلورهای فتونی میسر شده است.

حسن زاده افزود: یکی از مهمترین کاربردهای چنین لیزر نانومتری دستیابی به منابع نوری تک فتونی با هدف کاربری در حافظه های نوری و مدارهای محاسباتی نوری است به نحوی که در سطح تراشه، فتونهای نور که سرعتی به مراتب بیشتر از الکترونها (به عنوان حاملهای انرژی) دارند، در حرکتند و این منجر به دستیابی به سرعتهای بسیار بالا در مخابرات نوری می شود.

وی یاد آور شد: از این پروژه یک مقاله داخلی (کنفرانش برق دانشگاه تربیت مدرس - اردیبهشت 87) و دو مقاله خارجی (ECTC، SouteastCon 2008 ) به ثبت رسیده است.

فارغ التحصیل این دانشگاه مهمترین مزیت این پروژه را حوزه کاربرد نانوفناوری، امکان استفاده از جریان الکتریکی برای پمپ لیزر به جای پمپنوری ساختار ، وجود کنتاکتهای الکتریکی برای پیاده سازی قطعه بر روی یک تراشه الکترونیکی و استفاده از مواد نیمه هادی نوری معمول بیان کرد.

کد مطلب 751143

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