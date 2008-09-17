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۲۷ شهریور ۱۳۸۷، ۹:۲۸

تدبر در ترجمه قرآن عامل ارتقای معنویت فردی است

تدبر در ترجمه قرآن عامل ارتقای معنویت فردی است

حجت‌الاسلام ایازی با تأکید بر نقش قرائت قرآن و ترجمه آن در ارتقای معنویت در ماه مبارک رمضان گفت: این ماه مبارک زمینه و شرایط لازم برای بهره‌گیری و تأمل بیشتر انسان فراهم کرده که با هوشیاری می‌بایست آن را غنیمت شمرده، بهره‌مند شد .

حجت الاسلام محمد علی ایازی قرآن پژوه و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ماه رمضان شرایط و موقعیت خاص زمانی را برای انسان ایجاد می کند و خود بستری برای بهره گیری معنوی و ارزشمند از فرصت ایجاد شده است .

وی درباره شکل بهره گیری از قرآن برای ارتقای معنویت عمومی در ماه مبارک رمضان یادآور شد: آنچه در تعالیم اسلامی به ما رسیده حاکی از این است که درباره قرآن، مسئله حائز اهمیت توجه و تأمل به قرآن است.

حجت الاسلام ایازی این توجه و تأمل را در چارچوب حضور ذهن، رعایت آداب قرائت قرآن، حضور قلب، رو به قبله بودن، با وضو بودن و تأمل و اندیشیدن امکان پذیر دانست.

این قرآن پژوه و محقق اظهار داشت: راه تأمل و اندیشیدن برای افرادی که با متن قرآن آشنا نیستند قرائت آیات قرآن همراه با ترجمه است، باید قرآن را خوانده و ترجمه آن را با تأمل مرور کرد .

وی گفت: برای افرادی که با متن قرآن آشنایی دارند دیگر نیازی به مطالعه ترجمه نیست و گام به گام با حفظ شرایط لازم پیش بروند.

وی تأکید کرد: قرائت قرآن به میزان قابل ملاحظه ای می تواند در ارتقای معنویت افراد تأثیرگذار است.

کد مطلب 751148

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