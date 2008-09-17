به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم اسماعیل امینی شاعر با اشاره به ویژگی شعری استاد شهریار گفت : در میان مجموعه کارهای بزرگی که شهریار انجام داده است،غزلی است به زبان ترکی که اگر بگوییم به اندازه کاری که نیما در شعر فارسی کرده بزرگ و تاثیرگذار است سخنی به گزاف نگفته ایم. تاثیرگذاری این غزل چنان است که بیش از 1000 نظیره برای آن سروده شده است و در واقع نخستین غزل ترکی است که در بحر عروض اینگونه موفق بوده است.

وی سپس علاوه بر خواندن این غزل مطول، تعدادی از سروده های جدید خود را خواند.

سعید بیابانکی شاعر و طنزپرداز نیز در این مراسم گفت: شهریار را از زمانی که شعر نمی گفتم می شناختم و دوستش می داشتم و الان نیز بیشتر غزلهای او را حفظ هستم.

وی افزود : شهریار شعر را به زبان معیار نزدیک کرد و به ویژه غزلی که در آن زمان از زبان معیار دور شده بود به مفاهیم موجود در کوچه و بازار نزدیک کرد. او همچنین بسیاری از ضرب المثلها را در شعر جاری کرد.

بیابانکی نیز در ادامه دو اثر طنز و دو سروده جدید خود را خواند.

در این مراسم عرفان نظرآهاری شاعر نیز تعدادی از شعرهای جدید خود را به همراه نثری متناسب با ماه مبارک رمضان خواند.

در مراسم بزرگداشت استاد شهریار همچنین تعدادی از شاعران جوان به شعرخوانی پرداختند.

در پایان این مراسم با اهدای لوحهای سپاس و جوایزی از سارا جلوداریان، مهدی معارف و حامد خداوردیان (در رشته شعر کلاسیک) و سیده سمیه حسینی، سیده زهرا صادقی و علی اسدالهی (در رشته شعر نو) تقدیر شد.

مراسم بزرگداشت استاد سیدمحمد حسین شهریار که به مناسبت روز شعر و ادب فارسی و با عنوان شب شعر "نجوای رمضان" در کتابخانه استاد سید جعفر شهیدی برگزار می شد با ضیافت افطاری به پایان رسید.