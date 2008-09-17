به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزایر، رمضان فرصتی گرانبها برای مسلمانان اوکراین به شمار می رود که بتوانند در این ایام از برنامه های دینی و فرهنگی متنوعی که مراکز اسلامی تنظیم کرده اند، استفاده کنند.

آنها در طول روز به مساجد می روند و در دوره های روزانه آموزش و قرائت قرآن کریم و آشنایی با سیره نبوی شرکت و از سخنرانیهای فرهنگی و دینی و نماز تراویح که به این ماه اختصاص دارد، بهره مند می شوند.

کودکان همچون بزرگان در دوره های آموزشی ماه مبارک رمضان شرکت می کنند و مناسک عبادی خود را مانند نماز، روزه و قرآن به خوبی برگزار می کنند و حتی آموزشهای لازم را برای ادغام در جامعه اوکراین می بیینند.

ماه مبارک رمضان و گستراندن سفره های رمضانی فرصتی مهم برای مسلمانان این کشور به شمار می رود که بتوانند همبستگی و وحدت خود را نشان دهند.

آنها به خانواده های فقیر و نیازمد و یتیمان از ابتدای ماه مبارک رمضان تا عید سعید فطر کمک می کنند تا اصول و مبانی همبستگی و همکاری را به خوبی به جا آورند.

امیر علی ابلایف مفتی یکی از مناطق اوکراین اظهار داشت: ماه مبارک رمان ماه خوش یمنی است. مسلمانان زیادی در این ایام به مساجد می آیند و از برنامه های فرهنگی و دینی که مراکز اسلامی برای آنها تدارک دیده اند بهره مند می شوند و در این میان سعی می کنند ابعاد مختلف روحی و معنوی خود را توسعه دهند.

برگزاری مسابقات قرآن از دیگر برنامه های این ایام به شمار می رود که با استقبال زیاد مسلمانان به ویژه نوجوانان رو به رو می شود.

2 میلیون مسلمان در اوکراین زندگی می کنند که این تعداد 4 درصد جمعیت 48 میلیونی این کشور را تشکیل داده است. در کشور اوکراین 200 مسجد و 20 مرکز اسلامی وجود دارد.