هزار زندانی غیر عمد مالی در سه ماه نخست سال آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدعلی ساری شب گذشته در مراسم جشن گلریزان زندانیان قمی در زندان مرکزی قم با اشاره به موضوع کمک های مردمی جهت آزادی زندانیان گفت: روند افزایش کمک‌های مردمی به ستاد دیه کشور مثبت است و روز به روز گسترده تر می شود.



وی ادامه داد: در سال 1385 سه میلیارد تومان از سراسر کشور به ستاد مردمی دیه اعطا شد که این رقم در سال گذشته به بیش از شش میلیارد تومان افزایش یافت.



ساری با اشاره به کمکها مردمی در سال جاری گفت: از ابتدای امسال نیز مردم کمک ها بسیار خوبی را انجام داده اند که موجب آزادی زندانیان بسیاری شده است.



معاون ستاد دیه کشور با بیان اینکه کمک‌های مردمی به ستاد از ابتدای ماه مبارک رمضان امسال نسبت به سال گذشته بیش از 100 درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: این مسئله نشان‌دهنده اعتماد مردم و خیرین به ستاد دیه کشور است که امیدواریم بتوانیم با این کمکها زندانیان مالی را آزاد کنیم.



وی افزود: با کمکهای مردمی طی یک دهه فعالیت این ستاد بیش از 18 هزار زندانی غیر عمد مالی از زندانهای کشور آزاد شده اند.



ساری افزود: طی سال گذشته بیش از چهار هزار زندانی غیر عمد مالی آزاد و در سه ماهه نخست امسال نیز یک هزار زندانی آزاد شده اند.



معاون ستاد دیه کشور در ادامه به زندانیان بدهکار غیر عمد در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: هم اکنون 24 هزار زندانی بدهکار غیر عمد در زندانهای کشور وجود دارد که برای آزادی آنها به 400 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.



وی افزود: از این تعداد 14 هزار نفر زندانی دیه و 10 هزار نفر زندانی چک، نفقه و مهریه هستند.