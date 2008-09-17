تامین نیازهای فرهنگی و اخلاقی جامعه با زبان هنر و شعر

به گزارش خبرگزاری مهر، در شب میلاد کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی (ع)، جمعی از شاعران پیشکسوت و جوان کشور در حضور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، سروده های خود را با مضامین دینی، اخلاقی، حماسی و اجتماعی قرائت کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای در این نشست معنوی به رشد و گسترش دامنه شعر پس از انقلاب اسلامی اشاره و خاطر نشان کردند: بهترین شعرای قبل از انقلاب که در قله شعر زمان خود بودند، درعزلت و انزوا قرار داشتند ومجال ارائه شعر خود را پیدا نکردند اما امروز به برکت انقلاب اسلامی این میدان برای جوانان باز است تا اشعار خود را عرضه کنند.

رهبر انقلاب اسلامی به ضرورت سنجش واقعی و علمی برای افزایش کیفیت شعر اشاره کردند و افزودند: اشعار سروده شده جوانان در مقایسه با 15 سال پیش، صیقل یافته است و مضامین خوبی در آن مشاهده می شود.

حضرت آیت الله خامنه ای گسترش شعر را ازوظایف دستگاههای مسئول و شعرا برشمردند و با تأکید بر تأمین نیازهای فرهنگی و اخلاقی کشور با زبان هنر و شعر، داشتن صفا، یک رنگی، روحیه اخوت و برادری، قدرت ابتکار و شجاعتِ نوآوری، خطر پذیری، ترحم به یکدیگر و امید به آینده را اخلاقیات مورد نیاز جامعه امروز برشمردند که با زبان هنر می توان فضای جامعه را با این ویژگی ها پُر کرد و آن را به صورت اخلاق ملی در آورد و راه تکامل را پیمود .

حضرت آیت الله خامنه ای به شعر پرمضمون اخلاقی وشعر نصیحت وپند سعدی، فردوسی، نظامی، سنایی، ناصرخسرو، جامی، واعظ قزوینی، صائب و بیدل در تاریخ ادبیات کشورمان که از لحاظ هنری در قله شعری قرار دارند اشاره کردند و خواستار گسترش مضمونی شعر آیینی و ارائه مضامین عالی عرفانی و معنوی در این عرصه شدند.

ایشان با اشاره به خلاءهای موجود درعرصه شعر سیاسی و انقلابی، توجه بیشتر به پیام عدالت و معنویت انقلاب اسلامی و ارائه اصیل آن را در قالب شعر مورد تأکید قرار دادند و تصریح کردند:‌ انقلاب اسلامی با ارائه حرف نو در دنیا، قدرتهای بزرگ را به چالش گرفته و در مقابل زیاده خواهی استکبار ایستاده است.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به طبیعی بودن گرایش ذوقی هر شاعر، بر خارج نشدن فضای کلی شعر از حالت اسلامی و ایرانی تأکید کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای در پایان این دیدار همچنین یاد و خاطره مرحوم قیصر امین پور را گرامی داشتند.

این دیدار با اقامه نماز جماعت مغرب و عشا به امامت حضرت آیت الله خامنه ای آغاز شد و شرکت کنندگان روزه خود را همراه ایشان افطار کردند.