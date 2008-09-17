به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز با اشاره به اقدامات سازش کارانه کشورهای عربی خطاب به نمایندگان اظهار داشت : نمایندگان محترم این روزها از فشارهای وحشیانه رژیم صهیونیستی بر ملت فلسطین مطلع هستند، اسماعیل هنیه نخست وزیر انقلابی فلسطین در تماس تلفنی که چند روز قبل با اینجانب داشت پرده از پروژه سازش کارانه تحمیلی کشورهای عربی مبنی بر اعزام نیرو به غزه برداشت.

رئیس مجلس خاطر نشان کرد: متاسفانه اتحادیه عرب در نشست اخیر وزرای خود تمایل به چنین تصمیمی را اعلام کرد که این اقدام امنیت سازی برای رژیم صهیونیستی است نه احقاق حقوق ملت مظلوم فلسطین.

وی یادآور شد: هنیه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی عرض سلام داشتند و موضع انقلابی و پیشرو رهبری و مسئولان جمهوری اسلامی ایران را ستایش نمودند.

لاریجانی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در شرایط انسداد کلیه گذرگاه ها از جمله گذرگاه رفح و اقدامات سازکارانه برخی کشورهای عربی حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین و دولت هنیه اعلام می دارد.

نمایندگان با فریاد الله اکبر سخنان لاریجانی را تایید کردند.

وی ادامه داد: در مقابل رژیم صهیونیستی که این روزها با بحران های شدید داخلی مواجه است مجلس مقاومت و ایستادگی را کلید موفقیت و ماندگاری می داند.

رئیس مجلس تاکید کرد: قطعا مسلمانان روزه دار در روز قدس در مقابل سیاست های سازشکارانه سخن نهایی خود را اعلام خواهند کرد.

لاریجانی در آغاز سخنان امروز خود سالروز تولد شهریار و نامگذاری این روز به نام روز شعر و ادب فارسی را به شاعران و اساتید ادب فارسی تبریک گفت.

رئیس مجلس همچنین در بخش دیگری از سخنان خود پیروزی قهرمانان کشور در مسابقات پارالمپیک و به خصوص قهرمانی رجبی را به نمایندگان و مردم تبریک گفت و افزود: این پیروزی شگفت آور باعث شادی مردم در ماه مبارک رمضان شد.

لاریجانی همچنین اعلام کرد: نمایندگان مردم خرم آباد خبر تاسف آور و غم انگیز تصادف منجر به فوت تعداد 17 نفر از همشهریان خود را به خانواده های آنان تسلیت گفتند.