ناصر فیض در گفتگو با مهر : ظرف شعر برای نشر مفاهیم متعالی در جامعه بسیار مناسب است

ناصر فیض شاعر و طنزپرداز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شعرخوانی تعدادی از شاعران پیشکسوت و جوان کشور در حضور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: خوشبختانه مقام معظم رهبری همواره نگاه امیدوارانه ای به شعر و شاعری داشته و دارند و این کاملاً نشان می داد که ایشان نسبت به فضای شعری کشور اشراف دارند. امیدوارم این جریان شعری درست و معقول از طرف نهادهای مسئول هم مورد حمایت قرار بگیرد. من از حضور در جلسه شب گذشته بسیار خوشحالم.

وی افزود: ایشان به دقت شعرها را شنیدند و نظرات بسیار دقیقی هم درباره آنها ارائه کردند و در میان سخنانشان مشخص بود که با نگاه ویژه ای این مقوله را پیگیری می کنند؛ مثلاً درباره شعر عاشقانه می گفتند که من نمی گویم که شاعران جوانمان شعر با مضمون عاشقانه نگویند، ولی نباید طوری هم باشد که از مقوله های دیگر غافل ماند. باید به آنها هم پرداخت و این ذوق در آن مسیرها هم به کار گرفته شود".

این شاعر اضافه کرد: این سخن نشان می دهد که ایشان با نگاهی باز و در عین حال دقیق به شعر توجه دارند و به همین خاطر هم با وجود همه گرفتاری ها مشکلات کلان کشور، چهار ساعت از وقت خودشان را برای شنیدن شعر شاعران به ویژه جوان کشور اختصاص دادند.

وی در خصوص شعرخوانی نکردن تعدادی از شاعران پیشکسوت و در عوض حضور مثبت و امیدوارکننده تر شاعران جوان در این جلسه افزود: با توجه به نگاه دقیق ایشان به شعر، نمی شود به راحتی شعری متوسط در حضور ایشان خواند و به قول معروف یکجوری سر و ته قضیه را هم آورد . چرا که کوچکترین نکته ای که شاید به ذهن یک منتقد شعر هم نیاید، به ذهن ایشان می آید و این نکته سنجی شعرخوانی های سطحی را دشوار می کند.

فیض ادامه داد: ضمن اینکه تعدادی از شاعران پیشکسوت ما و برخی از جمله من متهم اند به اینکه عده ای در مرکز نشسته اند و در این جلسات فقط خودشان شعرخوانی می کنند و به همین خاطر فرصت برای شاعران جوانتر باقی نمی ماند. به همین دلایل بود که می توان گفت امسال تقریباً اکثر شاعران پیشکسوت ما و حتی کسی مانند علی معلم شعرخوانی نکردند و فرصت به جوانترها داده شد. از سوی دیگر همانطور که گفتم شعری که در حضور مقام معظم رهبری خوانده می شود باید قابلیت های فراوانی داشته باشد.

این شاعر و طنزپرداز کشورمان درباره رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص تامین نیازهای فرهنگی و اخلاقی جامعه با زبان شعر نیز گفت: ظرف شعر ظرف بسیار مناسبی است تا مفاهیم و ارزش های متعالی ملی و مذهبی مان را مطرح کنیم. لازمه اینکه این شعر امروز هم مخاطب خودش را پیدا کند، این است که با ذوقی نوآور، جوان، غیر تکراری و ترجیحاً توسط شاعرانی جوانتر ارائه شود.

وی افزود: می توان به مفاهیمی مانند شهادت و حتی عشق نگاه های تازه ای انداخت و با شیوه ای نو آنها را بیان کرد کما اینکه مقام معظم رهبری هم در این جلسه تاکید داشتند که تنها بخشی از شعر آئینی، گفتن مناقب معصومین است. می توان از این ابزار برای سوق دادن افراد به اخلاق نیکو، انسان بودن و صادق بودن استفاده کرد و در واقع نباید گستره شعر آئینی را تنگ و محدود فرض کرد. ایشان هم معتقدند که نباید گستره شعر آئینی را تنها به برخی مقولاتی خاص محدود کرد.