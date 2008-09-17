توافق وزارت علوم با صدا و سیما برای راه اندازی رادیو دانشجو

دکتر محمد باقر خرمشاد در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان این خبر افزود: راه اندازی رادیو دانشجو به عنوان یکی از طرحهای نوآورانه در سال جاری مطرح شد و هم اکنون طی مذاکرات به عمل آمده موافقت کلی با راه اندازی رادیو دانشجو انجام شده است.

وی اظهار داشت: این رادیو به جهت وجود چند میلیون دانشجو در کشور و اهمیت کمی و کیفی وجود دانشجویان در کشور در راستای تأمین نیازهای سیاسی و فرهنگی دانشجویان راه اندازی می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: با توجه به گستردگی تنوع که در روحیات دانشجویی سراغ داریم این رادیو حوزه های مختلف را در بر خواهد گرفت.