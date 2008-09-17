اهدای 10 هزار جلد کتاب توسط وزارت ارشاد به دانشجویان جدید الورود

به گزارش خبرنگار مهر، این کتابها همزمان با جشن استقبال از این دانشجویان که قرار است در روزهای نخستین مهر ماه در فرهنگسرای دانشجو برگزار شود توزیع می شود.

در این جشن به هر دانشجوی جدیدالورود دانشگاههای تهران تقریبا دو جلد کتاب در قالب بسته ای فرهنگی اهدا می شود.

معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برای اهدای این 10 هزار جلد کتاب 600 میلیون ریال بودجه صرف کرده است.

این تعداد کتاب در دسته بندی موضوعی دینی، اجتماعی، دانشگاهی و ... قرار دارند.

تفاهمنامه مذکور نیمه شهریورماه میان محسن پرویز معاون فرهنگی وزارت ارشاد و محمدرضا سرشار رئیس فرهنگسرای دانشجو به امضا رسیده است.

جشن استقبال از دانشجویان جدیدالورود شهرستانی به دانشگاههای تهران تا پایان مهر ماه سال جاری و با حضور مسئولان فرهنگی و دانشگاهی کشور در فرهنگسرای دانشجو برگزار می شود.



