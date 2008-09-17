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۲۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۴۴

در دیدار شب گذشته انجام شد:

تهدیدهای اولمرت علیه ابومازن/توافق بر سر تداوم دیدارها

تهدیدهای اولمرت علیه ابومازن/توافق بر سر تداوم دیدارها

منابع آگاه فلسطینی فاش کردند که نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار با ابومازن تهدید کرده است که در صورت توافق وی با جنبش حماس در گفتگوهای داخلی ، این رژیم از مذاکرات کناره گیری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، این منابع اعلام کردند که ابومازن نارضایتی شدید خود را از اظهارات اخیر اسرائیل درباره مذاکرات ابراز کرد.

به گفته این منابع، ابومازن در دیدار با ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی از وی خواست که برای شهروندان ساکن کرانه باختری به ویژه نمازگزارانی که خواهان اقامه نماز در مسجد الاقصی هستند؛ تسهیلات فراهم کند و برخی ایستهای بازرسی در مناطق مختلف کرانه باختری را برچیند.

ابومازن همچنین بر ضرورت بازگشایی گذرگاههای نوارغزه به طور دوره ای به منظور تسهیل در امر تجارت و نیز آزادی رهبران فسلطینی در بند زندان های اسرائیل از جمله "مروان البرغوثی" تاکید کرد زیرا آزادی وی به تقویت جایگاه رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در حالی که دوره وی در حال اتمام است و نیزبه تمدید دوره ریاست خویش تا سال 2010 کمک خواهد کرد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین توافق کردند که دیدارهایشان طی هفته های آینده نیز ادامه داشته باشد. سخنگوی ایهود اولمرت نیز اظهار داشت که دو طرف مذاکرات جدی درباره قدس انجام دادند و این مذاکرات پس از بازگشت ابومازن از سفر به آمریکا در ماه جاری از سر گرفته خواهد شد.

کد مطلب 751205

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