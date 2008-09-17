به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه 13 قسمتی محرم امسال از شبکه دو پخش می‌شود و علی عابدینی صداگذاری آن را تا یک هفته دیگر به پایان می‌رساند. فیلمنامه "زخم‌های رویا" را علیرضا کاظمی‌پور نوشته که مجموعه‌های "میوه ممنوعه" و "او یک فرشته بود" را در کارنامه دارد.

این مجموعه مانند اغلب تجربه‌های نویسنده داستانی مذهبی دارد و فرامرز قریبیان نقش اصلی آن را بازی می‌کند. داستان "زخم‌های رویا" درباره استاد دانشگاهی است که در سفر به مرزهای غربی کشور دچار سانحه و بعد از به هوش آمدن متوجه می‌شود به سال 60 هجری برگشته و واقعه عاشورا در شرف وقوع است.

محمد عمرانی، مرجان شیرمحمدی، سیاوش تهمورث، کاوه آهنجان و پرویز فلاحی دیگر بازیگران این مجموعه هستند. سهیلی‌زاده مجموعه‌های "عشق گمشده"، "ترانه مادری" و "رستوران خانوادگی" را ساخته و به همراه رسام در سال 84 مجموعه "روزهای اعتراض" را برای پخش در محرم تولید کرده بود.