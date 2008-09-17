سرانه فضاهای ورزشی در آذربایجان غربی به هفت دهم مترمربع می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی ملا احمدی صبح امروز در جلسه شورای فنی استان افزود: در وضعیت موجود سرانه فضای ورزشی استان 23 سانتیمتر مریع است که با احتساب فضاهای ورزشی ادارات این میزان به شش دهم متر مربع می رسد.

وی با بیان اینکه هم اکنون 177 سالن ورزشی سرپوشیده و 32 مجموعه ورزشی روباز در استان وجود دارد، ادامه داد: در حال حاضر 52 طرح روستایی و 68پروژه شهری در استان در دست اجراست.

ملا احمدی خاطرنشان کرد: امسال از محل اعتبارات موجود 51 طرح استانی و شش طرح ملی را مدیریت خواهیم کرد که از این تعداد 19 طرح استانی و یک طرح ملی امسال آماده بهره برداری خواهند شد.

وی ادامه داد: همچنین امسال چهار طرح ملی شامل زمین های فوتبال پنج هزار نفری در استان مصوب شده که این طرح ها با اعتباری بالغ بر 800 میلیون تومان در شهرهای میاندوآب، بوکان، مهاباد وسلماس در حال اجرا هستند.

وی اعتبارات استانی تربیت بدنی استان را با احتساب 750 میلیون تومان برای سه پروژه احداثی به دستور استاندار در مناطق محروم در مجموع 100 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: به همین میزان اعتبارات ملی نیز به استان تزریق شده است.

وی از آغاز عملیات اجرایی 9 طرح ورزشی با اعتباری بالغ بر 540 میلیون تومان در بخش روستایی خبر داد و بیان داشت: همچنین از محل اعتبارات ملی 732 میلیون تومان اعتبار برای ساخت 15مجموعه ورزش روستایی مصوب شده که هم اکنون بخشی از طرحهای در حدود 40 درصد با اعتباری بالغ بر 300 میلیون تومان با همکاری دفتر امور روستایی ومناطق محروم استانداری بزودی اجرایی می شود.

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان غربی در ادامه از اجرای طرح 20 ساله توسعه و تامین فضاهای ورزشی در استان خبر داد و گفت: بر اساس این چشم انداز باید سرانه فضاهای ورزشی شهر ارومیه که هم اکنون 26سانتیمتر مربع است به هشت دهم متر مربع برسد.

وی یادآورشد: این طرح در 36شهر و204 روستای بالای هزار نفر در استان اجرایی می شود وبا اتمام آن شاهد تحول عظیمی در بخش فضاهای ورزشی در استان خواهیم شد.

این مسئول به موفقیت ورزشکاران استان در المپیاد ورزشی ایرانیان اشاره کرد و افزود: امسال با کسب 75 مدال آذربایجان غربی با رتبه 18 جدول صعود کرد.

وی به اعتبارات کمکهای بلاعوض در بخش تربیت بدنی هم اشاره و عنوان کرد: این اعتبارات در سال گذشته یک میلیون تومان بود که امسال به 230 میلیون تومان افزایش یافته است.

ملااحمدی در ادامه از بهره برداری 10 طرح ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی در استان خبر داد.