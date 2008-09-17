مرگ روزانه 12 نفر به علت مصرف مواد مخدر

سردار فودازی در گفتگو با خبرنگار مهر علت مرگ بیشتر معتادان را ناخالص بودن مواد مخدر دانست وگفت : مصرف مواد مخدر خود باعث مرگ معتادان می شود اما به علت سود جویی قاچاقچیان به خصوص در مواد مخدر صنعتی ، ناخالصی به مواد افزوده می شود و همین موضوع مرگ معتادان را تشدید کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از یک میلیون و 200 هزار معتاد در کشور داریم و تعداد 800 هزار نفر نیز به صورت تفریحی مواد مخدر مصرف می کنند ، در مجموع می توان گفت دو ملیون معتاد به مواد مخدر در کشور زندگی می کنند.

وی با اشاره به اینکه تنها سه الی هشت درصد کل جمعیت معتادان کشور را زنان تشکیل می دهند، اظهار داشت: برنامه های خوبی برای درمان معتادان در سال گذشته اجرا شد که اجرای طرح نجات یکی از آنها بود.

جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور ادامه داد: بر اساس بررسی های صورت گرفته تعداد کمتر از 300 هزارمعتاد پرخطر که معتاد به هروئین و کراک هستند در کشور وجود دارد.

گفتنی است ، در سال گذشته بیش از 600 تن مواد مخدر در ایران کشف شد همچنین از تعداد یک میلیون و 200 هزار معتاد در کشور 530 هزار نفر از آنها تحت برنامه درمانی قرار گرفته اند و از این تعداد 130 هزار نفر به وسیله متادون درمان شده اند.