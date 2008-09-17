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۲۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۵۴

بعد از رزمایش در دریای کارائیب، چاوز به چین ، روسیه و پرتغال می رود

بعد از رزمایش در دریای کارائیب، چاوز به چین ، روسیه و پرتغال می رود

رئیس جمهور ونزوئلا با اشاره به اینکه رزمایش مشترک کشورش با روسیه یک موفقیت حیرت آور بوده از برنامه خود برای سفر به پکن،مسکو و لیسبون در هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "هوگو چاوز" که در یک کنفرانس خبری در کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا سخن می گفت با اعلام این مطلب در ادامه افزود : هفته آینده به پکن و سپس به مسکو می روم تا مذاکراتی را با سران کرملین داشته باشم و پس از آن نیز راهی پرتغال می شوم.

بر اساس برنامه سفر چاوز روز یکشنبه هفته آینده عازم پکن می شود. سفر رئیس جمهور ونزوئلا به روسیه در پی دعوت مسکو از وی انجام می شود.

سفر چاوز به روسیه در حالی انجام می شود که ونزوئلا و روسیه به تازگی رزمایش مشترک گسترده ای را در دریای کارائیب و در نزدیکی ابهای آمریکا انجام دادند و به این ترتیب برای اولین بار پس از جنگ سرد، بار دیگر بمب افکنهای استراتژیک روسیه بر فراز کارائیب به پرواز درآمدند.

کد مطلب 751225

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