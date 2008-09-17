بعد از رزمایش در دریای کارائیب، چاوز به چین ، روسیه و پرتغال می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "هوگو چاوز" که در یک کنفرانس خبری در کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا سخن می گفت با اعلام این مطلب در ادامه افزود : هفته آینده به پکن و سپس به مسکو می روم تا مذاکراتی را با سران کرملین داشته باشم و پس از آن نیز راهی پرتغال می شوم.

بر اساس برنامه سفر چاوز روز یکشنبه هفته آینده عازم پکن می شود. سفر رئیس جمهور ونزوئلا به روسیه در پی دعوت مسکو از وی انجام می شود.

سفر چاوز به روسیه در حالی انجام می شود که ونزوئلا و روسیه به تازگی رزمایش مشترک گسترده ای را در دریای کارائیب و در نزدیکی ابهای آمریکا انجام دادند و به این ترتیب برای اولین بار پس از جنگ سرد، بار دیگر بمب افکنهای استراتژیک روسیه بر فراز کارائیب به پرواز درآمدند.