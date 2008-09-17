مشکلات پرستاران فراتر از تعدیل ساعت کار است

وی با عنوان این مطلب که اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نه موافق و نه مخالف این لایحه هستند ، افزود: باید بندهای بیشتری به این لایحه افزوده شود تا وقتی اقدامی برای یک قشر از افراد جامعه صورت می گیرد ، رضایت بخش و مشکل گشا باشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: لذا از وزارت بهداشت خواستیم که طرح جامع تری بیاورد که در آن موضوع پرداخت ها و سایر مشکلات پرسنل بهداشت و درمان با هم دیده شده باشد.
رامین افزود: وقتی لایحه را بررسی کردیم ، متوجه شدیم که تصویب آن نه تنها کمکی به حل مشکلات پرسنل نمی کند بلکه موجب ازدیاد مشکلات نیز می شود.
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