مشکلات پرستاران فراتر از تعدیل ساعت کار است

دکتر شاهرخ رامین در خصوص عدم تصویب لایحه یکسان سازی و کاهش ساعت کار پرستاران در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به خبرنگار مهر گفت: مجموعه دولت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقدند مشکلات پرسنل حوزه بهداشت و درمان فراتر از تعدیل ساعت کار است که با تصویب این لایحه حل شود.

وی با عنوان این مطلب که اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نه موافق و نه مخالف این لایحه هستند ، افزود: باید بندهای بیشتری به این لایحه افزوده شود تا وقتی اقدامی برای یک قشر از افراد جامعه صورت می گیرد ، رضایت بخش و مشکل گشا باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: لذا از وزارت بهداشت خواستیم که طرح جامع تری بیاورد که در آن موضوع پرداخت ها و سایر مشکلات پرسنل بهداشت و درمان با هم دیده شده باشد.

رامین افزود: وقتی لایحه را بررسی کردیم ، متوجه شدیم که تصویب آن نه تنها کمکی به حل مشکلات پرسنل نمی کند بلکه موجب ازدیاد مشکلات نیز می شود.