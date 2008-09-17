"عقده بادر ماینهوف" نماینده سینمای آلمان در اسکار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد "عقده بادر ماینهوف" بر مبنای رمان اشتفان اوست ساخته شده و روایتی واقعی از ظهور و سقوط دسته ارتش سرخ RAF است که از بانفوذترین گروههای چپگرای آلمان در دهه‌های 1960 و 1970 بود.





"عقده بادر ماینهوف"

این گروه تروریستی با نام بادر ماینهوف نیز شناخته می‌شود که از روی نام رهبران آن آندراس بادر و اولریک ماینهوف گرفته شده است. RAF در سال‌های 60 و 70 با بمب‌گذاریّ، تیراندازی و حتی هواپیماربایی سراسر آلمان غربی را در رعب و وحشت فرو برده بود.

هیئتی 9 نفری شامل کارشناسان و نخبگان صنعت فیلمسازی آلمان "عقده بادر ماینهوف" را از فهرستی شامل پنج فیلم انتخاب کرد. در بیانیه این هیئت درباره "عقده بادر ماینهوف" آمده است: این فیلم با اجرای عالی و به شکلی فوق‌العاده، بدون تجلیل از افراد درگیر ماجرا، جمهوری فدرال آلمان در اوایل دهه 1970 را به تصویر درمی‌آورد.

سایه دسته ارتش سرخ همچنان بر آلمان سنگینی می‌کند که نشانه آن حمایت بسیار فراوان حزب چپ لیبرال آلمان از این گروه است. این مسئله داستان RAF را به موضوعی پیچیده برای روزنامه‌نگاران، مورخان و فیلمسازان تبدیل کرده و در این بین فیلم "عقده بادر ماینهوف" نیز استثنا نیست.



مارتینا گدک، موریتز بلیبترو، الکساندرا ماریا لارا و برونو گانتس در این فیلم بازی کرده‌اند که اولین بار در آلمان دیروز سه‌شنبه به نمایش درآمد و از 25 سپتامبر در سینماهای این کشور و سپس در جشنواره رم پخش می‌شود.

"عقده بادر ماینهوف" در عین حال فیلم افتتاحیه جشنواره زوریخ امسال است. اولی ادل کارگردان این فیلم متولد 1947 و در مقام کارگردان حدود 30 فیلم در کارنامه دارد. "آخرین خروجی بروکلین" و "بدن شاهد" از فیلم‌های اوست

"موج" دنیس گانسل، "دکتر آلمان" تام شرایبر، "شکوفه‌های گیلاس" دوریس دوری و "ابر 9" آندریاس درسن دیگر فیلم‌های برگزیده سینمای آلمان برای معرفی به اسکار بودند. پارسال فیلم سینمایی "لبه بهشت" ساخته فاتح آکین فیلمساز ترک‌تبار آلمانی از این کشور به اسکار رفت.

آخرین مهلت ارسال فرم برای حضور در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان مراسم اسکار اول اکتبر است. نامزدهای این بخش 22 ژانویه 2009 اعلام و مراسم اعطای جوایز اسکار 22 فوریه (چهارم اسفند) در کداک تیه‌تر لس آنجلس برگزار می‌شود.