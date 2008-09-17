صادق رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: خط اوژانس اجتماعی 123 در مرکز استان ایلام راه اندازی و از امروز مردم این استان می توانند از آن استفاده کنند.
وی بیان داشت: این خط به منظور کمک به افرادی که در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند راه اندازی شده است که افراد می تواند از مشاوره رایگان اوژانس 123 اجتماعی بهره مند شوند.
مسئول بهزیستی استان ایلام مهمترین هدف از راه اندازی این خط را کاهش آسیبهای اجتماعی در استان ایلام و مشاوره رایگان به افراد عنوان کرد.
رستمی یادآور شد: هم اکنون 80 هزار نفر از خدمات بهزیستی بهره مند هستند.
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