جودوكاران برق به سوريه مي روند

به گزارش خبرنگار" مهر" اين رقابتها طي روزهاي 31 ارديبهشت واول خرداد ماه سالجاري برگزارخواهد شد ونماينده كشورمان با هشت ورزشكاردراين پيكارها حاضرخواهد شد.

پيكارهاي اوزان 81 ، 90، 100، 100+ كيلوگرم از31 ارديبهشت ومسابقات اوزان 55، 60، 66، 73 كيلوگرم دروزن اول خرداد ماه برگزارمي شود.

نفرات اعزامي به اين پيكارها به شرح زيراست:

فرهادعزيزي- امين جمشيدي - وحيد سرلك - محمد سعيد محمدي - محمد منصوري - معين نكويي - اميرحسين شكري - محمدرضا رودكي

سرمربي: محمد بلوطي