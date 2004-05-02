در آينده اي نزديك بخش مهمي از بازار صنعتي را به خود اختصاص مي دهيم

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر دبير اولين سمينار مشترك نانوتكنولوژي ايران و آلمان گفت: هدف از برگزاري اين سمينار ارائه آخرين دستاوردهاي پژوهشي و زمينه سازي براي فعاليت هاي مشترك تحقيقاتي و همكاري هاي علمي بين ايران و آلمان است و در اين سمينار از دانشمندان بزرگ علم نانو دعوت به عمل آورديم كه مي توانيم به حضور پروفسور هان رئيس انستيتو نانوتكنولوژي كالسروهه آلمان و دكتر گلديستر از دانشمندان برجسته نانو اشاره كنم. در كل 11 مهمان و دانشمند آلماني در اين سمينار شركت كرده اند.

دكتر علي بيت اللهي افرود: در اين سمينار 25 مقاله داريم كه شامل 14 سخنراني و 11 پوستر مي شود. مقالات ما در موضوعاتي نظير بررسي مكانيسم هاي تغيير شكل در مواد نانو ساختار، مواد نانو ساختار آلي مشتق از نفت، سراميك هاي نانو ساختار دما بالا، شبيه سازي نانوتيوپ ها، سنسورهاي گازي نانو ساختار، تشكيل لايه هاي نانو ساختار در اثر اصطكاك مكانيكي، مواد مغناطيسي نانو ساختار، مواد متخلخل نانو ساختار ، كاتاليست هاي نانو ساختار، آهن رباهاي دائم نانوساختار با انرژي بالا است.

وي افزود: بسياري از حمايت كننده هاي اين سمينار از بخش صنعت هستند كه براي مشاركت در برنامه ملي نانو كشور ابراز علاقه مندي كرده اند. با حضور پررنگ تر وزارت خانه هاي صنعتي كشور در ستاد نانو فن آوري ايران اميدواريم كه با به كارگيري اين فن آوري ها در بخش هاي مختلف صنعتي در آينده نزديك، كشور ما بتواند سهمي از بازار صنعتي محصولات نانو را به خود اختصاص دهد.

اولين سمينار مشترك نانوتكنولوژي ايران و آلمان صبح امروز در دانشگاه علم و صنعت كار خود را آغاز كرد و اكنون با ارائه مقالات در حال پي گيري است.