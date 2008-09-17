وزارت ارشاد کتابهای مورد نیاز رایزنی های فرهنگی را تامین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به منظور ایجاد هماهنگی و گسترش همکاریهای دوجانبه در زمینه فعالیتهای فرهنگی با معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفاهمنامه امضاء کرد.

در راستای تجهیز کتابخانه های نمایندگیهای فرهنگی کشورمان در خارج از کشور و همچنین مهمترین کتابخانه های مختلف و به منظور ایجاد هماهنگی و گسترش همکاریهای دوجانبه در زمینه فعالیتهای فرهنگی، تفاهمنامه ای بین معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایندگی محسن پرویز و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به نمایندگی محمدجعفر علمی به امضاء رسید.

این تفاهمنامه در خصوص خرید و اهدای کتب مورد نیاز کتابخانه های نمایندگیهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور وهمچنین مهمترین کتابخانه های مختلف و تهیه لوح فشرده مربوط به فهرست گزیده ای از عناوین کتب منتشر شده در ایران طی 5 سال اخیر خرید کتب مورد نیاز بود.

این تفاهمنامه در 5 ماده و 11 بند می باشد و از تاریخ 10/6/87 لغایت 30/12/87 است و در صورت توافق طرفین قابل تمدید است.