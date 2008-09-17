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۲۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۵۴

وزارت ارشاد کتابهای مورد نیاز رایزنی های فرهنگی را تامین می کند

وزارت ارشاد کتابهای مورد نیاز رایزنی های فرهنگی را تامین می کند

بر اساس تفاهم نامه فرهنگی که بین وزارت ارشاد و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به امضا رسیده است این وزارتخانه منابع مورد نیاز رایزنیهای فرهنگی را در خارج از کشور تامین می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به منظور ایجاد هماهنگی و گسترش همکاریهای دوجانبه در زمینه فعالیتهای فرهنگی با معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفاهمنامه امضاء کرد.

در راستای تجهیز کتابخانه های نمایندگیهای فرهنگی کشورمان در خارج از کشور و همچنین مهمترین کتابخانه های مختلف و به منظور ایجاد هماهنگی و گسترش همکاریهای دوجانبه در زمینه فعالیتهای فرهنگی، تفاهمنامه ای بین معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایندگی محسن پرویز و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به نمایندگی محمدجعفر علمی به امضاء رسید.

این تفاهمنامه در خصوص خرید و اهدای کتب مورد نیاز کتابخانه های نمایندگیهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور وهمچنین مهمترین کتابخانه های مختلف و تهیه لوح فشرده مربوط به فهرست گزیده ای از عناوین کتب منتشر شده در ایران  طی 5 سال اخیر خرید کتب مورد نیاز بود.

این تفاهمنامه در 5 ماده و 11 بند می باشد و از تاریخ 10/6/87 لغایت 30/12/87 است و در صورت توافق طرفین قابل تمدید است.

کد مطلب 751244

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