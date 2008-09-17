درگیری های شمال لبنان 5 کشته و زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، یک منبع رسمی لبنانی اعلام کرد : در پی درگیری هایی که بعد از نیمه شب گذشته در شهر" بصرمه " واقع در 10 کیلومتری شمال طرابلس به وقوع پیوست، دست کم دو نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند.

جریان المرده که یکی از طرف های این درگیری بود، به سلیمان فرنجیه وزیر سابق و نماینده پارلمان لبنان گرایش دارد.

به گفته منابع خبری ، بعد از وقوع این درگیری ها ارتش لبنان فورا وارد عمل شد و در این منطقه نقاط ایست و بازرسی قرار داد.

این درگیری ها در حالی بامداد امروز چهارشنبه به وقوع پیوست که روزگذشته اولین نشست گفتگوی ملی لبنان در کاخ ریاست جمهوری در بعبدا واقع در شرق بیروت برگزار شد.