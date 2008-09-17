  1. بین الملل
  2. سایر
۲۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۱۲

درگیری های شمال لبنان 5 کشته و زخمی برجای گذاشت

درگیری های شمال لبنان 5 کشته و زخمی برجای گذاشت

منابع خبری اعلام کردند : درگیری هایی که بامداد امروز بین نیروهای لبنانی وابسته به جناح اکثریت لبنان و جریان المرده رخ داد، دو کشته و 3 زخمی برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، یک منبع رسمی لبنانی اعلام کرد : در پی درگیری هایی که بعد از نیمه شب گذشته در شهر" بصرمه " واقع در 10 کیلومتری شمال طرابلس به وقوع پیوست، دست کم دو نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند.

جریان المرده که یکی از طرف های این درگیری بود، به سلیمان فرنجیه وزیر سابق و نماینده پارلمان لبنان گرایش دارد.

به گفته منابع خبری ، بعد از وقوع این درگیری ها ارتش لبنان فورا وارد عمل شد و در این منطقه نقاط ایست و بازرسی قرار داد.

این درگیری ها در حالی بامداد امروز چهارشنبه به وقوع پیوست که روزگذشته اولین نشست گفتگوی ملی لبنان در کاخ ریاست جمهوری در بعبدا واقع در شرق بیروت برگزار شد.

کد مطلب 751245

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها