این نویسنده و‌ کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون روی چهار طرح مختلف کار می‌کنم و در مراحل پایانی نگارش آنها هستم. هر چهار طرح دارای مضمون اجتماعی هستند، ولی خط داستانی‌شان با یکدیگر متفاوت است.

یعقوبی افزود: نارضایتی و وسواس من نسبت به آثارم همواره باعث می‌شود چند طرح را همزمان بنویسم و در دقیقه آخر یکی را انتخاب کنم. امیدوارم تا آخرین روز مهلت ارسال متون بخش چشم‌انداز یکی از این طرح‌ها آماده ارائه شود.

وی درباره وضعیت چاپ نمایشنامه‌های خود گفت: سه نمایشنامه "یک دقیقه سکوت"، "تنها راه ممکن" و "گل‌های شمعدانی" را برای چاپ به نشر قطره دادم. متأسفانه به "یک دقیقه سکوت" اصلاحیه وارد و بعد از 18 ماه اصلاحیه‌ای نامفهوم هم به "تنها راه ممکن" گرفته شد. امیدوارم این اتفاق برای "گل‌های شمعدانی" نیفتد و جالب اینکه هر سه اثر پیشتر به صحنه رفته‌اند.

یعقوبی نمایش "ماچیسمو" را سال 86 در بخش مسابقه بین‌الملل بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر به صحنه برد و علی سرابی برای آن جایزه بازیگری مرد جشنواره را از آن خود کرد.