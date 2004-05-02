تصويب برنامه چهارم توسعه كار بزرگ مجلس ششم بود

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، محمدرضاخاتمي پس از پايان بررسيلايحه برنامه چهارم توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور، افزود: از هيات دولت كه پيش نويس اين لايحه را تهيه كرده است و كليه كارشناسان دستگاههاي مختلف دولتي و مسؤولين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بويژه از تلاش و پشتكارآقاي ستاري فر، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كمال تشكر را دارم.



نايب رييس مجلس همچنين از نمايندگاني كه در كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس، براي بهتر و مفيد‌تر شدن برنامه چهارم توسعه، پيشنهاداتي ارايه داده بودند نيز تشكركرد وگفت: در اين مدت صحن علني، به صحنه‌اي براي بحث‌هاي علمي و كارشناسي تبديل شده بود.