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۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۵:۲۲

محمدرضا خاتمي:

تصويب برنامه چهارم توسعه كار بزرگ مجلس ششم بود

سيد محمدرضا خاتمي نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي تصويب برنامه چهارم توسعه را كار بزرگ مجلس ششم توصيف كرد و گفت : اين برنامه افق‌هاي جديد را براي توسعه و پيشرفت در كشور باز خواهد كرد .

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، محمدرضاخاتمي پس از پايان بررسيلايحه برنامه چهارم توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور، افزود: از هيات دولت كه پيش نويس اين لايحه را تهيه كرده است و كليه كارشناسان دستگاههاي مختلف دولتي و مسؤولين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بويژه از تلاش و پشتكارآقاي ستاري فر، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كمال تشكر را دارم.

نايب رييس مجلس همچنين از نمايندگاني كه در كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس، براي بهتر و مفيد‌تر شدن برنامه چهارم توسعه، پيشنهاداتي ارايه داده بودند نيز تشكركرد وگفت: در اين مدت صحن علني، به صحنه‌اي براي بحث‌هاي علمي و كارشناسي تبديل شده بود.

کد مطلب 75125

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