عفت شریعتی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این مطلب اظهار داشت: در جلسه فراکسیون زنان، طیبه صفایی و نیره اخوان بی طرف نمایندگان تهران و اصفهان در مجلس به ترتیب به عنوان رئیس و نایب رئیس فراکسیون برگزیده شدند.

نماینده مردم مشهد افزود: همچنین لاله افتخاری دیگر نماینده تهران نیز به عنوان مخبر فراکسیون زنان انتخاب شد.

وی خاطر نشان کرد: در جلسه امروز تصمیمی برای تغییر نام فراکسیون زنان و عضویت آقایان علاقه مند به موضوعات خانواده در این فراکسیون گرفته نشد.



فراکسیون زنان مجلس هشتم 8 عضو دارد.