رقابت چهار نامزد برای جانشینی اولمرت در انتخابات امروز حزب کادیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، با آنکه حزب کادیما 73 هزار عضو دارد اما پیش بینی می شود در انتخابات امروز فقط نیمی از این افراد شرکت کرده و تکلیف رئیس جدید این حزب و نخست وزیر آتی با رای 40 هزار نفر برگزار شود.

انتخابات امروز با حضور چهار نامزد برگزار می شود :"زیپی لیونی" وزیر امور خارجه، "شائول موفاز" وزیر حمل و نقل، "آوی دیختر" وزیر امنیت عمومی و "معیر شتریت" وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی .

لیونی و موفاز از شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات امروز برخوردار هستند. و نظرسنجیها نیز حکایت از پیروزی لیونی در انتخابات امروز دارد.

این انتخابات پس از رسوائیهای پی در پی "ایهود اولمرت" نخست وزیر فعلی رژیم صهیونیستی برنامه ریزی شد.

این بار رژیم اسرائیل بر خلاف دوره های پیشین از دو گزینه متفاوت برای نخست وزیری برخوردار است. این رژیم که همیشه در آن نظامیان و تندورهای افراطی پیشتاز انتخابات بودند این بار جای "مفهوم دوم" یعنی تندرو "سیاسی- دینی" یک "زن" از جنس مقابل نظامیان و البته با سابقه اطلاعاتی و امنیتی پر کرده است.

اسرائیل و ساکنان سرزمین های اشغالی که همیشه "تهدید" را یکی از فاکتورها و ملاحظات خود در جریانات انتخاباتی در نظر می گرفتند و با توجه به آن بیشتر نظامیان و طرفداران مشت آهنینی را بر دیگران و رجال سیاسی ترجیح می دادند به نظر می رسد با توجه به نظر سنجی های اخیر ذائقه ساکنان سرزمین های اشغالی پیش از تاسیس جزب کادیما و پی گیری رویکرد جدید تغییر کرده است.

حال با این شرح، بحث واگذاری قدرت از دست رفته اولمرت و جانشین احتمالی آن امروز دررژیم صهیونیستی بحث اصلی را تشکیل می دهد. کارشناسان با اشاره به نظر سنجی های روزنامه بر این باورند که لیونی در انتخابات رئیس جدید حزب کادیما به راحتی پیروز خواهد شد و می تواند جایگزین اولمرت شود.