به گزارش خبرگزاری مهر، فصل 09-2008 فوتبال امارات از روز جمعه آغاز می شود و 12 تیم برتر این کشور در رقابتی 22 هفته ای برای قهرمان تلاش خواهند کرد. این فصل دو تیم تازه وارد عجمان و الخلیج جای الامارات و حتا را گرفته‌اند که فصل گذشته با حضور در انتهای جدول رده بندی به لیگ دسته پایین‌تر سقوط کردند.

نکته جالب توجه در فصل جدید مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های امارات کاهش تعداد بازیکنان ایرانی است. در فصل گذشته ایمان مبعلی، جواد کاظمیان، میثم بائو، علی سامره، مسعود شجاعی، میلاد میداودی، سیاوش اکبرپور، مهدی رجب زاده، رضا عنایتی، رسول خطیبی و مهرزاد معدنچی در تیم‌های مختلف اماراتی بازی می کردند. از این جمع مسعود شجاعی به اوساسونا پیوسته، سیاوش اکبرپور، میثم بائو و میلاد میداودی به لیگ ایران بازگشته اند اما هفت بازیکن دیگر به همراه محمد نصرتی که امسال برای اولین بار حضور در یک تیم خارجی را تجربه می کند در لیگ امارات بازی خواهند کرد.

از روز جمعه بازهم شاهد تقابل این بازیکنان در قالب تیم‌های مختلف خواهیم بود. روزجمعه عجمان با علی سامره و جواد کاظمیان برابر الوصل صف‌آرایی می کند که این فصل ایمان مبعلی را در خدمت خواهد داشت. النصر با اتکا به مثلث ایرانی خود مهرزاد معدنچی، رضا عنایتی و محمد نصرتی و هدایت لوکا بوناچیچ و کریم قنبری در خانه از الاهلی پذیرایی می کند.

برنامه دیدارهای هفت نخست مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های امارات به شرح زیر است:

جمعه - 27/6/87

* العین - الشارجه

* عجمان - الوصل

* النصر - الاهلی

شنبه - 28/6/87

* الخلیج - الظفره

* الشباب - الشعب

* الجزیره - الوحده