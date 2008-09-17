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۲۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۳۲

با حضور 4 وزیر /

کارگروه مشترک علم و فناوری در تدوین برنامه پنجم آغاز به کار کرد

کارگروه مشترک علم و فناوری در تدوین برنامه پنجم آغاز به کار کرد

کارگروه مشترک علم و فناوری با صدور حکمی از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور شروع به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگروه مشترک علم و فناوری که وظیفه تدوین برنامه پنجم سازندگی در محور علم و فناوری را بر عهده دارد، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنایع و معادن و تعدادی از صاحبنظران و فعالان برنامه ‌ریزی کشور عضویت دارند و ریاست آن را وزیر علوم، تحقیقات و فناوری عهده ‌دار است.

این کارگروه بر مبنای سند چشم انداز سیاستهای کلی برنامه پنجم سازندگی و دیدگاههای مقام معظم رهبری، سیاستهای کلان برنامه و نقشه جامع علمی کشور به تدوین احکام برنامه پنجم در محور علم و فناوری خواهد پرداخت.

کد مطلب 751302

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