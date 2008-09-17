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۲۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۲۶

برق اهالی بدره روزی سه بار قطع می شود

برق اهالی بدره روزی سه بار قطع می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: خاموشی روزانه سه بار در بخش بدره، باعث نارضایتی شهروندان این بخش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مردم بخش بدره از توابع استان ایلام که طی هفته گذشته شاهد روزانه سه بار خاموشی و قطع برق در این بخش بوده اند از بی توجهی مسئولان بخش بدره و برق استان ایلام ناراضی هستند.

برنامه خاموشی در این بخش از ساعت شش صبح تا هشت صبح و 16 تا 17 بعدظهر و 22 تا 23 شب طی هفته گذشته باعث نارضایتی شهروندان این بخش شده است زیرا این برنامه در هیچ یک از شهرهای استان ایلام انجام نمی شود.

در این بین بی توجهی مسئولان نیز به نارضایتی مردم دام زده است زیرا در بعضی از شهرستانهای استان ایلام اصلا خاموشی رخ نمی دهد و در بعضی شهرهای دیگر فقط یک بار رخ می دهد.

در این بین کسی از مسئولان بدره پاسخگوی نارضایتی مردم نشد.

کد مطلب 751313

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