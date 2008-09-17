به گزارش خبرنگار مهر در تربت حیدریه، محمدعلی رضایی صبح امروز در جمع خبرنگاران در تربت حیدریه افزود: در جلسات برگزار شده کمیسیون عمران مجلس، این کمیسیون به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون‌های بین‌المللی بتن، لغزش زمین و سامانه ماهواره‌ای امداد و کاوش رأی مثبت داد.



وی تصریح کرد: همچنین در جلسات اعضای کمیسیون عمران، با لایحه دولت در ارتباط با کمیسیون ماده 100 هیئت دولت که تقاضای افزایش تعداد نیروی انسانی داده شده بود، مخالفت شد.

وی با اشاره به بررسی آیین‌نامه پیش فروش ساختمان توسط کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون فرعی گفت: بررسی این آیین نامه در حالی ناتمام ماند که کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی برای تصمیم‌گیری درنظر گرفته شده بود در صورتی که با توجه به موضوع آیین‌نامه اولویت با کمیسیون عمران بود.

رضایی خاطرنشان کرد: حضور ریاست مجلس در جلسات کمیسیون‌ها اقدامی مثبت است که ضمن نظارت بر عملکرد کمیسیون‌ها زمینه بحث و تبادل نظر درباره مشکلات کمیسیون‌ها و مجلس را فراهم می‌کند.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس درباره بررسی صحت آمارهای ارائه شده توسط دولت در مورد تحقق مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت به خراسان رضوی تصریح کرد: صحت آمارهای اعلام شده باید از طریق هیئتی منتخب از سوی ریاست مجلس بررسی شود.

رضایی با اشاره به نقش نظارتی مجلس گفت: پس از بررسی دقیق نحوه اجرای طرح‌ها و هزینه کرد اعتبارات مصوب در سفرهای استانی هیئت دولت، می‌توان در این باره اظهارنظر کرد.