افزایش شهریه دانشجویان جدید الورود دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، عبدالله جاسبی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آمار پذیرش دانشجو نسبت به سال گذشته افزایش چندانی ندارد اما از نظر امکانات رشد چشمگیری داشته ایم به طوری که یک میلیون متر مربع فضای آموزشی و رفاهی به امکانات ما افزوده شده است.

وی افزایش کیفیت آموزش را از برنامه های اصلی دانشگاه آزاد ذکر کرد و افزود: برای افزایش کیفیت آموزش در دانشگاه نسبت هیئت علمی را افزایش می دهیم و هرم هیئت علمی را اصلاح می کنیم و همچنین بر تجهیزات آموزش دانشگاه می افزاییم.

جاسبی بیان کرد: دانشگاه آزاد امسال میزبان جمع کسری از دانشجویان کشور است بر این اساس با امکانات فضای آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی بیشتر، قدمهایی در جهت افزایش کیفیت برداشته است.

وی همچنین بیان داشت: هیئت موسس دانشگاه آزاد بر روی اساس نامه دانشگاه کار می کند و پس از تکمیل آن را به شورای انقلاب فرهنگی ارائه می دهد.