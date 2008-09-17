صدای آگاتا کریستی سی سال پس از مرگ به گوش می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، در این مصاحبه ها کریستی به زبان خود درباره مراحل تکوین و خلق شخصیتهایی چون خانم مارپل و هرکول پوارو پرداخته و جزئیات ارزشمندی را از زندگی ذهنی خود با این شخصیتها بازگو کرده است.

متیو ریچارد نوه آگاتا کریستی که مدتها پیش هنگام وارسی اثاثیه مادربزرگ خود این نوارها را پیدا کرده بود در این مورد به آسوشیتد پرس گفت:"این نوارها با یک دستگاه ضبط صوت بسیار قدیمی ضبط شده بودند که در گذر زمان کاملا مستهلک و خراب شده بود. من وقتی از پیدا کردن نمونه مشابه آن در بازار ناامید شدم از آنجا که جرات واگذاری این نوارها را به کس دیگری نداشتم خودم سعی کردم دستگاه ضبط صوت کهنه و فرسوده مادربزرگم را تعمیر کنم. از بخت خوش بالاخره این کار جواب داد و معجزه شنیدن دوباره صدای آگاتا کریستی پیش از همه چیز خاطرات قدیم را به یادم آورد و این یادگاری خانوادگی را بیش از گذشته برایم ارزشمند ساخت."

آگاتا کریستی در این نوارها با لهجه و واژگانی پالوده به انگلیسی فخیم از خاستگاه کارآگاهان قصه هایش سخن گفته و درضمن این صحبتها اشاره به جزئیاتی دارد که پرده از پاره ای مقاطع تاریک زندگی او برمی دارد.

گمان می رود این مصاحبه ها در اواخر دهه 60 با کریستی انجام شده باشند و ترتیب متوالی آنها گویا با مرگ کریستی در 1976 به پایان رسیده است.

این نوارها اینک همگی پالایش صوتی شده و نسخه های دیجیتالی از آنها تهیه شده است ولی بازماندگان کریستی هنوز تصمیم قطعی درمورد انتشار آنها نگرفته اند.