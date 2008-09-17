به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این رقم یک افزایش 40 درصدی را در سطح کشتار غیرنظامیان نسبت به سال 2007 نشان می دهد.

بر پایه این گزارش، دقیقا 800 نفر از کشته شدگان یا 55 درصد از آنها در نتیجه حملات آشوبگران یا جنگوجیان طالبان کشته شده اند و این رقم در مقایسه با 462 نفر در هفت ماهه اول سال گذشته میلادی تقریبا دو برابر شده است.

نیروهای آمریکایی، ناتو و افغان نیز 577 نفر یا 40 درصد را به کشتن داده اند که از این تعداد 395 نفر در نتیجه حملات هوایی کشته شده اند. این رقم در مقایسه با 477 کشته در سال 2007 یک افزایش 21 درصدی را نشان می دهد.

" حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان از دیرباز نسبت به کشتار غیرنظامیان در نتیجه اقدام نظامی آمریکا یا ناتو اعتراض کرده است.

آمریکا از کاهش نیروهای خود درعراق و سپردن امنیت این کشور به نیروهای مردمی و افزایش نیروهای خود در افغانستان خبر داده است.