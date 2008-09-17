سبط احمدی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری محصول تازه سیمافیلم 25 شهریور در شهرک سینمایی دفاع مقدس آغاز شده و پیش‌بینی کرده‌ایم یکماه به طول انجامد. همه لوکیشن‌ها در این شهرک است و مجید حاجی‌زاده، کامران تفتی، قاسم زارع، علیرام نورایی، فرهاد بشارتی، امید آهنگر، محمدرضا زادسرور در آن بازی می‌کنند.

فیلمنامه فیلم تلویزیونی "خط باریک" را شعله شریعتی با موضوع دفاع مقدس نوشته و درباره یک دسته 12 از رزمندگان است که به قصد ماموریت به عمق منطقه عملیاتی نفوذ کرده‌اند. آنها در محاصره دشمن قرار می‌گیرند و ارتباط‌شان با نیروهای پشتیبانی قطع می‌شود. تا اینکه...

عوامل این پروژه عبارتند از هاشم گرامی مدیر تصویربرداری، محمد امامی صدابردار، پرنیا کاظمی‌پور دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، محمود محمدطائمه مدیر تولید، غلامرضا جوان‌مهر طراح گریم، حمید شهیری طراح صحنه و لباس و علی برمند مدیر تدارکات.