يك استاد دانشگاه فني برلين گفت:در زمينه نانو تكنولوژي وابستگي آلمان به ايران بسيار است

پرفسورهلموت شوبرت مهمان نخستين همايش نانوتكنولوژي ايران - آلمان با اعلام مطلب فوق به خبرنگاردانشگاهي" مهر" افزود :" دراين تكنولوژي نوپا وابستگي ما به ايران بسياراست زيراايران كشوري غني است ودرزمينه نفت ازثروت بسياري برخورداراست ازاين رومي توان گفت كه همكاري هاي ميان ايران وآلمان مي تواند ثمربخش باشد."

عضو هئيت علمي موسسه علوم مواد و تكنولوژي آلمان چشم اندازفعاليت هاي ايران را درزمينه نانو تكنولوژي مثبت ارزيابي كرد و تصريح كرد:" درپيشرفت وارتقاي اين تكنولوژي راهكارهاي دانشگاهي بسيارموثراست وازآنجايي كه ايران ازتحقيقات دانشگاهها سود مي جويد مي تواند به موفقيت هاي بسياري نائل شود."

اين پروفسور برجسته آلماني جايگاه نانوتكنولوژي را دركشورآلمان نسبي ارزيابي كرد ودرمورد حمايت دولت گفت :" حمايت دولت آلمان بد نيست اما نمي توان آن را صد درصد مطلوب دانست. ما براي پيشرفت وارتقا نيازمند كليدهاي اصلي هستيم ونانوتكنولوژي يكي ازاين كليدهاست.فعاليت دراين رشته زماني به طوركامل پاسخگوخواهد بود كه سرمايه گذاري هاي لازم صورت پذيرد."