به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره سینما حقیقت اعلام کرد 14 فیلم مستند تجربی فیلمسازان برجسته هلندی عبارتند از "پیشگفتار"، "ابوکفور"، "مارسا ابوگالاوا" و "غرب / هنگ کنگ / شهر شب / مطالعه هنگ کنگ" جرارد هولتویس، "بروایکاس" برت فان در برگ، "نوزایی" یوس نیوتگنس، "راه کالیپسو" مارتا یورکیه‌ویتس، "استراکو" هانس مولر، "استالینی که نقشش را بازی کردم" دایا کوهن، "شب در مال" بن وان لیسهوت و "قایق‌ها هرگز از روی کوهستان گذر نمی‌کنند" باربارا متر.

15 فیلم مستند تجربی تولید سایر کشورها نیز عبارتند از "مأمور نارنجی" آندرس بروتش / سوئیس، "سر" دومینیک اتین سیمار / کانادا، "در دست ساخت" ژن شن لیو / فرانسه، "دل‌آموخته" ماریوت ریمینن و پایوی تاکالا / فنلاند، "سیب و دانه" آحمت تاش / آلمان، "شاه لبخند" افی وو / آلمان، "وطن چیست" آلکس هنکا و فیلیپ پیسکورژینسکی / آلمان، "میزگرد" یانارا گوایا سامین / اسپانیا، "جزیره رفاه" مارسک گومز / پرتغال، "پیاده‌رو" کارل کلس / آلمان، "قسمت‌هایی از کسری جمعیت" روبو کابو / ژاپن، "آقای سبیل" اوریان ینسن / نروژ، "خرید" سباستین مور / فرانسه، "دایره زنده زندگی، سیرک زنده" کنستانتینوس آنتونیوس گوتوس / یونان و "در کنار کانین".

اسامی فیلم‌های ایرانی بخش مستند تجربی متعاقباً اعلام خواهد شد. دومین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران: سینما حقیقت روزهای 23 تا 28 مهرماه در سینماهای فلسطین و قیام تهران برگزار می‌شود.