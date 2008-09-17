اطلاعات اقتصادی 163 هزار خانوار سمنانی ثبت شد

ایرج کارخایی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این تعداد برگه اطلاعات اقتصادی خانوار شهری و روستایی در دو مرحله در استان سمنان جمع آوری شده است.

وی با اشاره به انجام دور دوم این طرح در مدت دو روز افزود: در مرحله نخست این طرح، 157 هزار و 607 برگه و در مرحله دوم نیز 6 هزارو 358 برگه توسط ایستگاه های مربوط جمع آوری شد.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان سمنان افزود: در مدت دو روز تمدید شده خانوار هایی که در مرحله نخست موفق به ارائه این برگه ها نشده بودند با مراجعه به 156 ایستگاه منتخب در این طرح مشارکت کردند.

کارخایی یاد آور شد: مرحله نخست این طرح تا 10 شهریور در 282 ایستگاه در استان سمنان اجرا شد.