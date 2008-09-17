به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سردار مرتضی شانه ساززاده پیش از ظهر امروز در نشست خبری اظهار داشت: مردم آزاداندیش دنیا، جمهوری اسلامی و هشت سال دفاع مقدس را به عنوان الگویی مناسب برای دفاع از حریت و آزادی کشور خود قرار داده اند و این را در نحوه مبارزه کشورهایی چون بوسنی هرزگوئین در قلب اروپا و فلسطین و افغانستان می توان به وضوح دریافت.

وی افزود: هفته دفاع مقدس یادآور ارزشهایی است که به عنوان یک افتخار تاریخی در طول تاریخ ایران ثبت و ضبط می شود، افتخاراتی که حتی یکی از آنها در طول تاریخ یک ملت جمع نشده است اما همه آنها در جمهوری اسلامی ایران جمع شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: این جنگ برای ملت ما به پیروزی ختم شد زیرا اگرچه شهدای زیادی را در این راه هدیه کردیم اما مقاومت نیروهای مبارز موجب شد هیچ یک از اهداف دشمنان محقق نشود.

شانه ساززاده عنوان کرد: صدام زمانی که قرارداد 1957 را در مقابل چشم جهانیان پاره کرد، اهدافی از جمله گرفتن خوزستان و اهواز، تشکیل جزایر سه گانه تحت سلطه خود و سقوط نظام و انقلاب را دنبال می کرد و حتی اسامی عربی را برای شهرهای یاد شده و اروندرود تعیین کرده بود اما به یاری خدا، رهبری امام و رشادت سربازان اسلام این تهدید بزرگ تبدیل به فرصت شد.

وی با اشاره به انتقال فرهنگ رشادت و تاکتیکهای هشت سال دفاع مقدس به دیگر کشورها یادآور شد: انتقال فرهنگ به سادگی امکان پذیر نیست و نیازمند سرمایه گذاری فراوان است اما این فرهنگ دفاع مقدس ایران حتی از نظر شکل ظاهری در رزمندگان مسلمان دیگر کشورها تاثیر گذاشت و این به سادگی برای همه کشورها امکان پذیر نیست.

جانشین فرمانده سپاه حضرت سیدالشهداء استان تهران اضافه کرد: گرچه هم اکنون با توجه به رشد تجهیزات و امکانات جنگی و دفاعی روشهای گذشته تا حدی قدیمی شده است اما الگوهای دفاعی سربازان ایرانی در دفاع مقدس هنوز در برخی دانشگاه ها تدریس می شود و از نظر کارشناسان دارای توجیه است.

وی در تحلیل از میزان اتحاد مردم در آن زمان گفت: گرچه ارتباطات در آن زمان هنوز به شکل کنونی فراگیر نشده بود و همه روستاها و نقاط دورافتاده از وسایل ارتباط جمعی برخوردار نبودند اما همه نقاط کشور و حتی ایلات و عشایر نیز در این جنگ شهدایی را تقدیم کرده اند که این نشان از فراگیر شدن فرهنگ رشادت و اتحاد در آن دوره است و این فرهنگ مختص به سن و قشر خاصی نبود.