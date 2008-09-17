به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رابرت گیتس" در ارتباط با تصمیم جرج بوش مبنی بر خروج هشت هزار نیرو از عراق و اعزام نیمی از آنان به افغانستان گفت:" نه تنها این تصمیم در جهت درست بلکه خود این اقدام نیز درست است."

گیتس در ادامه افزود:"به نظر من به آخر مسئله عراق رسیده ایم و تصمیم امروز و ماههای آینده ما برای ثبات منطقه و امنیت ملی ما در سالهای آینده حیاتی است."

وزیر دفاع آمریکا ضمن تائید شدت چالش مبارزه با شورشیان در افغانستان گفت که برای اعزام بیشتر نیرو به درخواست فرماندهان نظامی آمریکا عمل کرده است.

گیتس با توجه به این که کاهش نیروهای آمریکایی در دوره رئیس جمهور بعدی آمریکا انجام خواهد شد، اظهارداشت که این اقدام دست رئیس جمهور بعدی آمریکا را باز نگه می دارد اما او باید به توصیه فرماندهان نظامی آمریکا توجه کند.

لازم به ذکر است، گیتس روز گذشته در عراق در مراسم معارفه فرمانده جدید نظامیان آمریکایی در عراق حضور داشت و پس از آن عازم افغانستان شد.

