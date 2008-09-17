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۲۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۵۹

لیگ برتر دوچرخه سواری/

قهرمان چهار کیلومتر تعقیبی مشخص شد/ سید رضایی رکورد لیگ ایران را شکست

قهرمان چهار کیلومتر تعقیبی مشخص شد/ سید رضایی رکورد لیگ ایران را شکست

نخستین روز از سومین مرحله مسابقات دوچرخه سواری لیگ برتر باشگاه‌های کشور در بخش پیست شب گذشته با شناخت نفرات برتر ماده چهار کیلومتر تعقیبی پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که برای نخستین بار در شب‌های ماه مبارک رمضان برگزار می شود رکابزنان طی سه شب از 26 الی 28 شهریورماه در پیست مجموعه ورزشی آزادی تهران به رقابت می پردازند.

شب گذشته و در اولین روز این رقابت‌ها رکابزنان در ماده چهارکیلومتر تعقیبی انفرادی به رقابت پرداختند که در نهایت سید رضایی دوچرخه سوار تیم شهرداری مهریز یزد در یک رقابت سنگین موفق شد رکورد این ماده را به میزان چهار ثانیه بهبود بخشد. پیش از این مهدی سهرابی با زمان چهار دقیقه و 42 ثانیه رکورد دار این ماده در لیگ باشگاه‌های کشور بود.

در ماده چهارکیلومتر تعقیبی انفرادی سید رضایی رکابزن تیم شهرداری مهریز یزد با زمان چهار دقیقه و 38 ثانیه و 72 صدم ثانیه بر سکوی نخست ایستاد و مدال طلا گرفت. در این ماد حسن ملکی با زمان چهار دقیقه و 43 ثانیه و 84 صدم ثانیه و علیرضا حقی با زمان چهار دقیقه و 44 ثانیه و 60 صدم ثانیه هر دو از تیم پیکان تهران به ترتیب مدال‌های نقره و برنز را از آن خود کردند.

امشب و در دومین شب این مسابقات دوچرخه سواران در ماده چهار کیلومتر تعقیبی تیمی و دور حذفی به رقابت می پردازند. این پیکارها با حضور 90 رکابزن از 13 تیم باشگاهی در تهران پیگیری می شود.

کد مطلب 751401

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