جواد صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان اظهار داشت: در خصوص کمبود امکانات بهداشتی، درمانی این شهرستان خواستار رسیدگی و پاسخگویی مسئولان حوزه بهداشت و درمان استان، نسبت به مردم هستیم.

وی ادامه داد: به ‌رغم پیگیریها و شکایات مردم به نمایندگان مجلس و استانداری و برخی مسئولان حوزه بهداشت و درمان تا به حال نتیجه‌ای حاصل نشده و مشکلات همچنان ادامه دارد.

صفری با تاکید بر مشکلات عدیده در حوزه بهداشت و درمان شهرستان طارم ادامه داد: بیشتر مراکز بهداشتی و درمانی این شهرستان فاقد پزشکان متخصص و حتی عمومی است به طوری که ما تجهیزات سونوگرافی را در بیمارستان داریم اما پزشک متخصص آن را نداریم.

رئیس شورای شهرستان طارم افزود: ضعف مدیریت و کمبود امکانات از اساسی‌ترین مشکلات شبکه بهداشت و درمان این شهرستان است و عدم وجود امکانات کافی در منطقه موجب شده تا مردم برای دریافت خدمات درمانی از جمله تشخیص نهایی آزمایشات و استفاده از دستگاهها و امکانات رادیولوژی و سونوگرافی به مراکز بهداشتی ـ درمانی شهرستان مجاور از جمله منجیل، رشت، زنجان و قزوین مراجعه کنند.

صفری با اشاره به جمعیت 50 هزار نفری شهرستان طارم از نبود داروخانه شبانه‌روزی در این شهرستان خبر داد و افزود: در حال حاضر تنها یک داروخانه در سطح شهرستان طارم فعال است که این داروخانه نیز در ساعات کمی از روز به ارائه خدمات می پردازد.

وی تاکید کرد: موقعیت بهداشتی درمانی طارم به جایی رسیده است که می‌توان گفت بیمارستانهای این شهرستان به پایگاه انتقال بیماران بومی به مناطق اطراف طارم از جمله زنجان و سایر شهرهای مجاور تبدیل شده‌اند و بیشتر مواقع بیمارستانها فاقد پزشکان متخصص هستند.

شهرستان طارم معروف به هندوستان ایران در شمال استان زنجان و در همسایگی استان گیلان قرار دارد.